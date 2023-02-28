為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格再延押2個月

    城中城大火46死43傷，主嫌黃格格因情節重大、有逃亡之虞，3月4日起再延押2個月。（資料照）

    城中城大火46死43傷，主嫌黃格格因情節重大、有逃亡之虞，3月4日起再延押2個月。（資料照）

    2023/02/28 08:02

    〔記者黃良傑／高雄報導〕震驚各界高雄城中城大火46死43傷案，主嫌黃格格被高雄地院依殺人罪判處無期，高雄高分院審理期間，認為她涉案情節重大，有逃亡之虞，1月4日裁定第一次延押，2個月即將期滿，她一路喊冤堅不認罪，羈押期間曾以腰部不適聲請保外就醫被駁回，高分院再裁定3月4日起延押2個月，仍可抗告。

    高市鹽埕區老舊大樓「城中城」，去年10月14日凌晨2點多驚傳火警，火勢一發不可收拾，警消人員獲報抵達時，大樓陷入一片火海，10小時後才撲滅，釀成46死、43傷悲劇，檢警查出，黃格格（52歲）和郭姓男友有感情糾葛，火災發生當晚，她騎車離開城中城半小時後，她和郭泡茶的房間冒出火光，接著火勢引燃機車爆炸，整棟大樓隨即陷入火海。

    消防局鑑定報告起火點就在該房內沙發，黃女平時因有亂倒淨香的惡習，案發當晚又與郭發生爭執，酒後企圖點火滋事，不料卻發生大火，被依殺人及公共危險罪起訴並求處死刑，高雄地院判處無期徒刑，並禠奪公權終身，檢律均提起上訴。

    一審依放火罪將她判處無期徒刑，目前上訴二審法院審理；一審判出來時，不少罹難家屬無法接受，直言：「不判她死刑，對往生者如何交代」！黃女委任律師表示被告已被羈押逾1年，直到去年6月才解除禁見，黃一路喊冤，檢、審均不採信，黃格格自稱離開起火的房間前，有把沉香熄滅，一直找不到監視器畫面佐證。

    高分院認為被告黃格格所犯放火罪嫌疑重大，非予羈押難進行審判、執行，今年1月4日第一次延長羈押，羈押期間將屆滿，審酌被告所犯罪責最輕本刑為5年以上有期徒刑，並經原審法院判處無期徒刑重刑在案，審酌命被告具保、責付或限制住居，均不足以確保審判或執行程序順利進行，裁定自今年3月4日起延押2個月，仍可抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格延押2個月
    2022/12/24 06:23

    城中城大火46死43傷 主嫌黃格格延押2個月
    城中城大火釀46死被監院糾正 高市府：尊重調查 持續改善精進
    2022/12/09 19:43

    城中城大火釀46死被監院糾正 高市府：尊重調查 持續改善精進
    黃格格判無期徒刑 城中城家屬悲痛：死刑才能還我爸媽公道
    2022/08/05 20:11

    黃格格判無期徒刑 城中城家屬悲痛：死刑才能還我爸媽公道
    恐怖女王蜂 誣告想分手男友販毒
    2022/01/22 05:30

    恐怖女王蜂 誣告想分手男友販毒
    城中城疑縱火關鍵對話曝光！主嫌黃女嗆「你敢瘋我就陪你瘋」
    2021/10/19 10:15

    城中城疑縱火關鍵對話曝光！主嫌黃女嗆「你敢瘋我就陪你瘋」
    涉城中城大火6萬交保 郭男跳針狂喊冤：我沒犯罪
    2021/10/15 21:58

    涉城中城大火6萬交保 郭男跳針狂喊冤：我沒犯罪
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播