城中城大火46死43傷 主嫌黃格格再延押2個月

城中城大火46死43傷，主嫌黃格格因情節重大、有逃亡之虞，3月4日起再延押2個月。（資料照）

2023/02/28 08:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕震驚各界高雄城中城大火46死43傷案，主嫌黃格格被高雄地院依殺人罪判處無期，高雄高分院審理期間，認為她涉案情節重大，有逃亡之虞，1月4日裁定第一次延押，2個月即將期滿，她一路喊冤堅不認罪，羈押期間曾以腰部不適聲請保外就醫被駁回，高分院再裁定3月4日起延押2個月，仍可抗告。

高市鹽埕區老舊大樓「城中城」，去年10月14日凌晨2點多驚傳火警，火勢一發不可收拾，警消人員獲報抵達時，大樓陷入一片火海，10小時後才撲滅，釀成46死、43傷悲劇，檢警查出，黃格格（52歲）和郭姓男友有感情糾葛，火災發生當晚，她騎車離開城中城半小時後，她和郭泡茶的房間冒出火光，接著火勢引燃機車爆炸，整棟大樓隨即陷入火海。

消防局鑑定報告起火點就在該房內沙發，黃女平時因有亂倒淨香的惡習，案發當晚又與郭發生爭執，酒後企圖點火滋事，不料卻發生大火，被依殺人及公共危險罪起訴並求處死刑，高雄地院判處無期徒刑，並禠奪公權終身，檢律均提起上訴。

一審依放火罪將她判處無期徒刑，目前上訴二審法院審理；一審判出來時，不少罹難家屬無法接受，直言：「不判她死刑，對往生者如何交代」！黃女委任律師表示被告已被羈押逾1年，直到去年6月才解除禁見，黃一路喊冤，檢、審均不採信，黃格格自稱離開起火的房間前，有把沉香熄滅，一直找不到監視器畫面佐證。

高分院認為被告黃格格所犯放火罪嫌疑重大，非予羈押難進行審判、執行，今年1月4日第一次延長羈押，羈押期間將屆滿，審酌被告所犯罪責最輕本刑為5年以上有期徒刑，並經原審法院判處無期徒刑重刑在案，審酌命被告具保、責付或限制住居，均不足以確保審判或執行程序順利進行，裁定自今年3月4日起延押2個月，仍可抗告。

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