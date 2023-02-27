高雄商圈夜市券又來了 看演唱會免費換150元

來高雄聽演唱會的歌迷，票根要保留好，持1張演唱會票根，即可免費兌換150元商圈夜市券。（記者葛祐豪攝）

2023/02/27 23:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕疫情期間很受歡迎的高雄商圈夜市券又來了!但這回只有看演唱會的歌迷才能換，持1張演唱會票根，即可免費兌換150元商圈夜市券，業者預估能增加夜市約2成生意。

今年4月之前，高雄有23場演唱會，為留住參加演唱會的歌迷，搶占演唱會經濟龐大商機，高市府加碼推出「加食延暢」續攤活動，全市12家百貨及逾百家餐酒館、酒吧及宵夜等店家，都祭出多樣化優惠，憑演唱會票根至指定店家續攤，享招待喝一杯等活動。

據了解，最新一波的「加食延暢」活動即將出爐，優惠更好，將串聯高雄3、40處的夜市、商圈，主打捲土重來的商圈夜市券，每張面額比照以往，仍為50元，只要憑1張演唱會票根，即可免費兌換3張、即150元的商圈夜市劵，再拿到指定的商家或攤商即可消費。

高市經發局長廖泰翔表示，商圈夜市券發放相關細節，仍在與各夜市做最後定案，預計3月初公布，趕在3月18、19日韓團女團BLACKPINK演唱會前上路。

對此，大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄說，商圈夜市劵為業者帶來很大振興效果，不過演唱會結束後，商圈的商家大都已打烊，商圈夜市券對夜市攤商的助益較大，預估約能增加2成業績。

3月中旬至4月初，高雄的演唱會場次相當密集，除了BLACKPINK在世運主場館的2場大型演唱會，還有五月天在世運主場館的4場大型演唱會、張惠妹在高雄巨蛋的10場演唱，以及駁二的大港開唱（2天），高市府估計，2至4月共將吸引超過40萬歌迷訪高，總經濟效益約可達7.5億元規模。

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