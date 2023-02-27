汽旅男經理拍女員工屁股又強吻 胡扯像家人培養感情敗訴判賠

汽旅李姓男經理拍女員工屁股、親嘴和額頭，卻辯稱打鬧為增進感情，反因和家人沒相同互動結果敗訴判賠。示意圖。（資料圖）

2023/02/27 23:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某汽車旅館李姓經理被控拍、摸女員工臀部，擁、吻女員工嘴唇或額頭，涉及性騷，女員工小芳（化名）離職怒告性騷，求償工作損失及精神慰撫41萬餘元，李辯稱與員工像家人，以打鬧培養感情，曾告知「不乖會打屁股」，但他向檢方坦承很少和母姊用拍摸屁股，或親嘴來增進感情，高雄地院判男經理敗訴，需賠10萬元。

小芳主張受僱某汽旅任櫃枱服務人員，性騷事發時與被告李經理僅認識約7個月，除公事外並無任何私人糾紛，前年5月間，李經理乘她未防備不及抗拒，以手拍摸臀部，還擁抱、親吻她的嘴唇和額頭，性騷令她身心受創，無法繼續從事櫃枱工作而離職，還到精神科就醫，怒告經理性騷求償薪資損失31萬6800元，以及精神慰撫金10萬元，合計41萬6800元。

李經理反稱小芳一開始要求20萬元，經公司調解後，要求最少10萬元，公司還是覺得要求和解金額太高，雙方一直協商，小芳仍不同意，況且，因小芳在工作上出來一些狀況，業者本來要對她提告，後來小芳離職，不料，卻將離職損失算入對他的求償，無法接受索賠金額。

被告強調與所有員工像家人一樣相處，打打鬧鬧培養感情，曾告知員工若不乖會打屁股，如果不願有肢體接觸可以說，他會保持距離，主張自己無惡意，也非故意性騷，一審簡易判決李男賠償精神損失10萬元，李不服上訴高雄地院，法官再打臉被告，駁回上訴全案定讞。

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