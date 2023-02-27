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    首頁　>　高雄市

    高雄過埤、南成2里串聯橋梁 命名喬了1個月終於出爐

    鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋樑完工通車，過埤、南成里喬好將命名「頂寶橋」。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋樑完工通車，過埤、南成里喬好將命名「頂寶橋」。（記者陳文嬋攝）

    2023/02/27 21:56

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區過埤、南成里聯手爭取頂庄一街銜接寶陽路興建橋梁串聯兩地，市府投入1億多元經費，花了1年多完工通車，地方一度為橋名搞不定，歷經1個多月協調喬好，將以2里路名首字組合命名「頂寶橋」。

    鳳山區第一大里的過埤里，與南成里以鳳山溪分界，緊鄰台88快速道路，過埤里民前往五甲地區要行駛台88下方道路，或行駛小港區中安路到前鎮區購物中心，南成里民也要行駛台88下方道路才能上快速道路，但2條道路大貨車多，民眾通行險象環生。

    過埤里長莫尚忠與南成里長楊居財為維護民眾安全，向市府爭取興建1座景觀橋，串聯兩地交通、生活圈，讓民眾通勤更便利、安全，搭配鳳山溪親水環境、養生公園，成為民眾休閒好去處。

    市府在立委許智傑協助下，爭取到中央經費9000多萬元，總計投入1億1千多萬元，興建1座長58.2公尺、寬12公尺橋梁，並設置寬2公尺人行道，經1年2個月興建，今年1月10日完工通車。

    地方一度為橋名搞不定，歷經1個多月協商，市府近來辦理會勘，2里達成共識，以過埤里頂庄一街、南成里寶陽路首字組合命名「頂寶橋」，新工處稱象徵頂天立地、物華天寶、地靈人傑意涵。

    過埤里長莫尚忠表示，「頂寶橋」爭取多年，感謝市長陳其邁大力支持、立委許智傑爭取中央經費，改善地方交通，串聯鳳山溪、養生公園，搭配夜間燈光造景，營造里民樂活環境。

    南成里長楊居財說，「頂寶橋」打通地方生活圈，促進交通便利，民眾通行更安全，帶動地方繁榮。

    鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋樑將命名「頂寶橋」，夜間點亮成為地方景點。（記者陳文嬋攝）

    鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋樑將命名「頂寶橋」，夜間點亮成為地方景點。（記者陳文嬋攝）

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