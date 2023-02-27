拉阿魯哇族美瓏社聖貝祭熱鬧登場 線上直播逾260萬人觀看

高雄在地特有原住民族「拉阿魯哇族」美瓏社聖貝祭，昨在桃源區美蘭祭儀場熱鬧登場。（高市原民會提供）

2023/02/27 18:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄在地特有原住民族「拉阿魯哇族」桃源區美瓏社聖貝祭，今天上午盛大舉辦，為期6天的傳統祭儀濃縮為1天舉行，線上直播吸引逾260萬名粉絲觀賞。

分布於桃源、那瑪夏山區的拉阿魯哇族，在清代與日治時期文獻稱為「四社生番」，目前族人僅剩445人，主要居住於桃源高中、桃源里和那瑪夏瑪雅里。

聖貝祭（Miatungusu）是拉阿魯哇族最重要祭典，相傳族人原居地在東方，曾與矮人共同生活，矮人視聖貝為太祖（貝神）居住之所，每年舉行大祭以求境內平安、農獵豐收、族人興盛，拉阿魯哇族人離開原居地時，矮人贈以一甕聖貝，族人亦如矮人般舉行聖貝祭，為期6天的傳統祭儀－初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭，現今濃縮為1天舉行。

今年聖貝祭規劃一系列活動，包括2月10日至12日的拉阿魯哇族語文化營，昨（26日）上午在桃源里四社部落舉辦的雁爾社聖貝祭，下午有傳統技能技藝競賽，凝聚部落族人情感，晚上於高中里美蘭祭儀場有聖貝族語之夜，邀請來自不同族群的青年會和原民社團，進行族語及樂舞文化交流。

重頭戲美瓏社聖貝祭今天在桃源美蘭祭儀場熱鬧登場，包括高市府秘書長郭添貴、美國在台協會高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）和關島台灣辦事處長嚴樹芬（Guam Affairs Director Mr. Felix Yen）等人均應邀觀禮。

黃東偉表示，多元化、平等、包容和可及性，是台美共同的價值觀；嚴樹芬則指出，關島17萬名居民有7萬人是查莫羅原住民，查莫羅人來自南島語系，而台灣是南島語系的起源，因此台關是兄弟之邦，拉阿魯哇族透過聖貝祭保留傳承文化習俗的作法，令人敬佩。

此次聖貝祭首開先例，規劃「祭典線上看LIVE直播」，結果吸引逾260萬名粉絲線上觀賞，高市原民會表示，本週六（4日）那瑪夏區瑪雅里拉阿魯哇文化預定地也將舉辦一場那瑪夏區聖貝祭，歡迎民眾屆時共襄盛舉。

聖貝祭（Miatungusu）是拉阿魯哇族最重要祭典。（高市原民會提供）

高市府秘書長郭添貴、美國在台協會高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）和關島台灣辦事處長嚴樹芬（Guam Affairs Director Mr. Felix Yen）等貴賓，一同於祭儀場中央以弓箭刺穿姑婆芋葉開甕，祈求平安並祝福活動順利。（高市原民會提供）

桃源區興中國小及附設幼兒園學童載歌載舞表演，為聖貝祭典揭開序幕。（高市原民會提供）

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