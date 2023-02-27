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    首頁　>　高雄市

    高雄遊民向店家討錢、門口便溺又涉性騷 警查獲送辦

    警方查獲被指控偷竊、擾民的俞姓遊民（右）。（民眾提供）

    警方查獲被指控偷竊、擾民的俞姓遊民（右）。（民眾提供）

    2023/02/27 16:41

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區店家今天在臉書PO文抱怨，一名遊民屢次登門要錢騷擾，「從一開始的同情到後面的不可理解與容忍」，報警還是一樣；網友加碼指控他在店家門口大小便，涉嫌性騷擾，警方下午火速將俞姓遊民查獲到案，依竊盜、社維法、廢棄物清理法送辦。

    餐飲業網友在臉書社群「仁武人大小事」PO出圖文，指一名遊民每天在店門口吃便當，好幾次睡在外面，還會向客人要錢，「每天擾民、打擾店家，真的很困擾」，「都沒有地方人士能幫忙處理嗎」?

    這篇PO文引來其他業者呼應，指該名遊民去年底開始住在仁慈公園涼亭，當地里長曾委請高市社會局安置，但他沒多久又回來，不僅點了餐飲不付錢，還經常向市場店家、路人要錢，還有人指控他偷遍了某市場的店家，甚至不顧他人眼光，逕自在店門口大小便，已經成為頭疼人物。

    仁武分局表示，2月26日網蒐發現民眾於臉書社團發文稱遭陌生男子騷擾乞討，立即主動聯繫民眾告知可報案尋求警方協助。此外，仁武分局澄觀派出所員警於今天11時許獲報，有一俞姓男子（約44歲）步行至仁武區仁忠路某商家內，向商家顧客以徒手方式向顧客要錢吃飯，員警到場時俞男已離去。

    員警於今（27）日14時許在仁武區仁慈公園查獲俞姓男子到案說明，經瞭解該名俞姓男子未經他人同意拿取食物涉及竊盜罪嫌；另涉及違反社會秩序維護法部分，移送法院簡易庭裁處。此外，俞男在商家大小便一事，經員警調查後，將依違反廢棄物清理法函送環保單位裁罰。

    警方將俞姓男子送辦。（民眾提供）

    警方將俞姓男子送辦。（民眾提供）

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