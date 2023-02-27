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    時隔40年 高市歷史建築莊家古厝辦宗親會

    百年莊家古厝保存完整，已登錄高市歷史建築。（記者洪臣宏攝）

    百年莊家古厝保存完整，已登錄高市歷史建築。（記者洪臣宏攝）

    2023/02/27 15:10

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區莊家古厝去年12月間登錄高雄市歷史建築，宗親會時隔40年回到古厝舉辦，盛況空前，行政院政務委員李永得到場見證，同意大力協助修繕與維護，莊家後人大為振奮，今天檢視毀損處所，以利啟動後續工程。

    莊氏宗親會26日舉行，同時搏爐主祈福，莊家後人遠從台北、台中各地趕回來齊聚，約50戶參與搏爐主，相當踴躍，結果由大樹三和里莊賢德博得新任爐主。行政院政務委員李永得、市議員邱俊憲、黃飛鳳及高市府農業局長張清榮等人前往觀禮。

    李永得：大力協助珍貴文化資產再顯風華

    在莊家古厝舉辦宗親會已經是40年前的事，李永得讚嘆剪黏保存完整，國寶大師陳玉峰的彩繪栩栩如生，他向在場莊家後人表示，莊家古厝是高雄少數保存完整歷史建築，將委請文化部大力協助修繕與維護，讓珍貴文資再顯風華。

    莊家後人、輔英科技大學博雅教育講師莊世杰為歷史建築登錄推手，他今天盤點古厝指出，目前已知過水廊崩毀、神明廳左側廂房屋頂破損、內土牆流失損壞、內左護龍廂房屋頂崩落、前埕右護龍斗栱前樑白蟻蛀蝕及屋瓦損落，雨季即將到來，保護工程刻不容緩。

    莊世杰說，高市文化局將先進行白蟻防治、雨水截漏工程，防止崩毀加劇；文化部則會展開調查研究，釐清剪黏、彩繪及建築等價值，作為列入計畫修復書參考。

    莊家頭代祖於清乾隆12年（1747年）由福建漳州南靖龜洋渡海來台，距今276年。莊家古厝第一落門額落款「萬寶朝宗已未年」（1919年），為滿百年見證，後來增建為二落二護龍的四合院，為「七包三」格局，迄今保持完整。

    莊家古厝過水廊崩毀嚴重。（記者洪臣宏攝）

    莊家古厝過水廊崩毀嚴重。（記者洪臣宏攝）

    行政院政務委員李永得（前右2）等人出席大樹區莊氏宗親會。（記者洪臣宏攝）

    行政院政務委員李永得（前右2）等人出席大樹區莊氏宗親會。（記者洪臣宏攝）

    莊氏宗親會時隔40年，回到百年古厝舉辦。（記者洪臣宏攝）

    莊氏宗親會時隔40年，回到百年古厝舉辦。（記者洪臣宏攝）

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