五度酒駕入監稱自費勒戒想換自由 法官打臉「非真心悔悟」續關

男子第5度酒駕入監稱自費勒戒想換自由，法官打臉駁聲明異議續關。（記者黃良傑攝）

2023/02/27 14:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名多達4次酒駕紀錄的劉姓男子，去年7月第5度酒駕上路，被高雄地院判刑5月，檢方認為無悔意，執行時不准易科罰金，必須入監，劉男受不了失去自由，聲明異議表示稱自己「自費」接受戒癮治療，有決心要戒掉多年惡習，法官認為他只是不想在監，並非真心悔悟，駁回聲請繼續服刑。

據了解，劉男於去年7月間，酒駕經三民區建國三路、南台路口遭員警攔查，聞到全身酒味，酒測值高達0.51，依公共危險罪送辦、起訴，法官發現被告劉男自2001年起，竟高達4次酒駕，被法院判刑並執行完畢，他竟不以此為警惕，再度酒駕被逮。

法官依公共危險罪判刑5月，得易科罰金，另併科罰金3萬元，劉不服上訴也被駁回，因未獲緩刑或易科罰金，執行後劉男向檢察官求饒，並表示後悔，他稱已到高醫自費參加酒癮治療，盼檢方裁准易科罰金或易服社會勞動，他定會成功戒除酒癮，回歸正常生活。

檢方認為被告他有4次酒駕紀錄，卻不記取教訓，一再酒駕，已是第5次違法酒駕，不准他易科罰金，劉男不服聲明異議，希望獲得法官憐憫，辯稱自己會真心悔改，自己花錢接受戒癮治療，決心戒掉多年惡習。

法官發現劉男是在到庭的前一天，才向醫院掛號接受戒癮治療，並非去年8月底判決確定前接受治療，駁回他的聲明異議，持續讓他在監好好反省。

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