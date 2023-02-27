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    高雄澄清湖南洋櫻盛開 連假湧入1.6萬人潮

    高雄澄清湖南洋櫻盛開。（記者陳文嬋攝）

    高雄澄清湖南洋櫻盛開。（記者陳文嬋攝）

    2023/02/27 14:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕春暖花開，高雄澄清湖風景區百花齊放，南洋櫻、黃金風鈴木等迎賓，228連假前2天湧入超過1.6萬人潮，今天觀光人潮持續增多，預估會有7000人潮，民眾賞花遊湖體驗浪漫。

    澄清湖風景區占地375公頃，以「澄清八景」聞名，被譽為「台灣第一風景區」，每年吸引百萬觀光人潮，近年受疫情影響，人潮不減反增，去年更逆勢成長，突破160萬人潮。

    隨著春天來了，園區百花盛開，以南洋櫻最具特色，百株環湖垂枝，綻放粉紅花朵，與澄清湖相輝映，鐘樓、中興塔、富國島也可見芳蹤，是最受歡迎的樹種。

    此外，黃金風鈴木、火焰木、九重葛也陸續開花；「幸福花園」種植多樣品種玫瑰花綻放，爭奇鬥艷，吸引許多民眾拍照打卡留念。

    適逢228連假4天，前2日吸引1.6萬人潮，今天預估會有7000人潮，雖然疫情戶外戴口罩解禁，大部分民眾仍戴著口罩，民眾漫步遊湖賞花，享受春天浪漫氛圍，還有親子最愛的迷宮花園，全家人休閒遊憩同樂。

    水公司表示，春天賞櫻季節到來，正式宣告澄清湖賞櫻祭開始，民眾不用遠赴郊區、山區賞櫻，澄清湖風景區鄰近市區，遍植大量粉紅南洋櫻綻放，搭配澄清湖獨有湖光山色，呈現如詩如畫意境

    水公司說，園區目前百花齊放，包括黃金風鈴木、火焰花等，花況良好、色彩繽紛，令人賞心悅目，歡迎民眾闔家一同來園區走走，共享美麗的花開盛宴及森林浴的洗禮。

    高雄澄清湖南洋櫻盛開。（記者陳文嬋攝）

    高雄澄清湖南洋櫻盛開。（記者陳文嬋攝）

    澄清湖風景區百花齊放，南洋櫻、黃金風鈴木等迎賓。（記者陳文嬋攝）

    澄清湖風景區百花齊放，南洋櫻、黃金風鈴木等迎賓。（記者陳文嬋攝）

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