最強老師！百岳攻頂55座 北大武山更登頂175次

高市新興國小體育衛生組長蘇峰賢是名登山好手，台灣百岳至今攻頂超過55座，他最鍾情的北大武山，更登頂175次。（圖由蘇峰賢提供）

2023/02/27 12:21

〔記者方志賢／高雄報導〕高市新興國小體育衛生組長蘇峰賢是名登山好手，台灣百岳攻頂超過55座，包括玉山4次、雪山5次與南湖大山2次、奇萊北峯2次，他最鍾情的北大武山，更登頂175次，蘇峰賢說，北大武山是他心中排名第一難登的「聖山」，每次仍以敬畏之心，以及第一次嚴謹心情攀登。

堪稱北大武山「熟客」的蘇峰賢，29年前大學時，自告奮勇帶著國畫教授與同學第一次登上北大武山後，就愛上北大武山多樣的美景，現在北大武山沿途美景、哪棵樹他如數家珍，甚至為大樹命名，一棵枯掉鐵杉被命名「婆娑少女舞者」，還有如山水畫裡的大樹，被叫做「旋轉鐵杉」，都是他與山友攻頂必訪景點。

蘇峰賢鍾情北大武山，巍峨俊秀的山峰美景、離家近是主因。他說，早期他完成登頂要2至3天時間，現在7小時就可來回，北大武山山路曲折多險，朋友能不能深交，他說從登山是否互助與帶領就可判斷，也因此結交到不少摰友。

蘇峰賢說，北大武山經八八風災後，攀登路程變遠，步徑經林務局搶修後，路況良好，但道路仍險峻，不少山友受到沿路美景吸引，甚至輕忽登山警覺性，容易發生危險，北大武山一直是他心中的「聖山」，每次仍以敬畏之心，以及第一次嚴謹心情攀登。

蘇峰賢曾在屏東縣瑞光國小任職時，帶著學生完成登頂，至今仍是學生記憶深刻的事。有不少人喜歡找他一起登山，他也樂於分享，包括他的家人、老師與學校老師、家長都曾在他帶領，完成挑戰北大武山登頂。他說登山能夠改變人很多的想法，很多人身體變健康，更能勇於面對人生不同的挑戰。

北大武山位於屏東縣霧臺鄉好茶村、泰武鄉泰武村與臺東縣金峰鄉嘉蘭村交界，標高3092公尺，是中央山脈南端最後一座海拔超過3000公尺百岳之一，有「南台灣屏障」之稱。

高市新興國小體育衛生組長蘇峰賢是名登山好手，台灣百岳至今攻頂超過55座，他最鍾情的北大武山，更登頂175次。（圖由蘇峰賢提供）

北大武山枯掉的鐵杉「婆娑少女舞者」，外型就像一位美麗的女舞者。（圖由蘇峰賢提供）

美到有如山水畫裡的大樹，就像直上如天際，被叫做「旋轉鐵杉」。（圖由蘇峰賢提供）

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