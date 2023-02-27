陳致中憶辜寬敏︰展現對台灣的抱負熱愛

2020年3月，陳致中（左）陪同父親陳水扁（中），探望辜寬敏（右）。（圖由陳致中提供）

2023/02/27 11:39

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕總統府資政辜寬敏今天上午辭世，享耆壽97歲；對此，前總統陳水扁兒子陳致中感佩說，辜寬敏展現對台灣的抱負熱愛、對獨立志業的打拚，「祈願辜老安息，台灣的事就交給大家繼續努力!」

高雄市議員、凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，辜寬敏老先生在97歲的人生旅途上，展現對台灣的抱負熱愛、對獨立志業的打拚、對制定新憲法及國家正常化的推動堅持，無不令人民欽佩感動。

陳致中指出，2008年馬政府上台，急速傾中，為了凝聚台灣本土的力量，辜老以80幾歲高齡成立「搶救台灣行動聯盟」，透過「319鄉鎮公民行動巡迴演講」，2年間舉辦了200場基層演講，辜老風塵僕僕、無役不與，這種精神與毅力，是正港愛台灣、守護台灣最淋漓盡致的表現。

2010年1月，辜寬敏成立新台灣國策智庫，陳致中說，是希望將阿扁總統8年執政所培養出來的政務官和人才，聚集起來，並透過智庫的平台，把這些寶貴經驗保存，留下文字變成著作，作為未來重新執政的重要寶庫。辜寬敏並在2016年捐贈給凱達格蘭基金會繼續經營。

陳致中今天回憶與辜老的互動，印象最深刻的一次，是2010他年首次參選議員前，到辜老的家中拜訪請益，辜老握著他的手，語重心長地說:「有一個很有名、很厲害的爸爸，是很大的壓力，我的心情跟你一樣，但你沒有選擇，你只能比別人更努力，不怕困難，勇往直前!」

陳致中強調，他一直把辜老的勉勵放在心上，祈願辜老安息，台灣的事就交給大家繼續努力。

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