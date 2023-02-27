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    高雄最海派的宵夜場 「夜駁二派對」宛如不夜城

    「夜駁二派對」登場，現場宛如不夜城，越夜越嗨！（圖擷取自陳其邁臉書）

    「夜駁二派對」登場，現場宛如不夜城，越夜越嗨！（圖擷取自陳其邁臉書）

    2023/02/27 09:20

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄今年4月前有23場演唱會，為留住歌迷，特別在駁二規劃9場「夜駁二派對」，邀歌迷品嚐美食、續攤小酌，首場昨天深夜登場，宛如不夜城，高雄市長陳其邁大讚說，來這裡可「體驗高雄最海派的宵夜場！」、「越夜越嗨！」

    愛爾蘭樂團「西城男孩」（Westlife）昨晚在高雄巨蛋開唱，高市府聯合在地店家的「加食延暢」促進演唱會經濟行動，全市12家百貨及逾百家餐酒館、酒吧及宵夜等店家，都祭出多樣化優惠。

    市府同時在駁二規劃9場「夜駁二派對」，首場昨晚8點登場，一直到今天凌晨2點才結束，現場年輕人玩瘋了，宛如不夜城。

    市長陳其邁表示，高雄發揮演唱會「夜間加乘」，精選美食餐飲品牌及人氣DJ，在駁二藝術特區推出9場「夜駁二派對」，憑指定演唱會票根，還能兌換免費餐券及飲料券。

    陳其邁大讚說，來這裡可以「體驗高雄最海派的宵夜場！」高雄的風土與人情、豪爽與細膩，都在這裡續攤。歡迎看完演唱會，心裡還沉醉，或沒參加演唱會，但想隨音樂搖曳、大吃，都可以來！

    隨著韓國女團BLACKPINK、天團五月天及張惠妹演唱會，陸續於3、4月舉行，「夜駁二派對」接下來還有8場，分別是3月18、19日；4月1日至4日、4月8日、4月15日；活動時間從晚上8點至隔日凌晨2點（演出至1點），地點在駁二大義區C8&C9倉庫廊道、LIVE WAREHOUSE。

    「夜駁二派對」登場，現場宛如不夜城，越夜越嗨！（圖擷取自陳其邁臉書）

    「夜駁二派對」登場，現場宛如不夜城，越夜越嗨！（圖擷取自陳其邁臉書）

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