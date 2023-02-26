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    首頁　>　高雄市

    高雄必比登老闆喊「邁炒」 陳其邁甩鍋嘆手痠「負責吃就好」

    陳其邁探班必比登美食，結果被老闆叫去炒飯。（市府提供）

    陳其邁探班必比登美食，結果被老闆叫去炒飯。（市府提供）

    2023/02/26 19:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今專程探班必比登美食，不料老闆突喊「邁炒」，讓陳其邁瞬間變成主廚、接棒持鍋練習炒飯，難得體驗卻讓他直呼手好痠，笑說還是負責吃美食就好。

    連假加上國內外巨星演唱會接力上陣，高雄城區滿觀光人潮，高市府「加食延暢」計畫也吸引大批粉絲湧入各美食商家，陳其邁今選擇其中一家必比登推薦餐廳「雞伯」探班，感受人氣、也藉機品嘗招牌料理。

    陳其邁到場後，原本只是在旁看老闆如何把炒飯炒得粒粒分明，沒想到老闆一時幽默喊出「邁炒」！要陳其邁親自來挑戰，隨後交接鍋鏟，讓陳其邁化身「邁邁主廚」，練習如何翻鍋。

    陳其邁面對挑戰、炒飯過程一回生二回熟，多練習幾次，炒飯順利翻起常見的微笑弧線，但難得體驗也讓陳其邁直呼「手好痠，還是負責吃美食就好」。

    IG影片曝光兩小時後，觀看人數已經衝破3萬，網友留言要把邁邁推薦的美食名單筆記下來，加上今（26日）晚西城男孩將在高雄巨蛋開唱，可望吸引更多人看完演唱會，再去續攤吃美食。

    高雄市政府提醒，「加食延暢」系列活動中的「高雄夜chill處」方案，須持指定演唱會票根，當日或前、後一日前往享優惠消費。

    經發局統計，上線後首場新好男孩演唱會三天下來，官網頁面瀏覽量突破10萬，另有餐酒店家受惠活動集客效應，持票根兌換優惠消費人次佔當日來客數逾半，最高近8成，擴大消費帶動業績成長，有業者開心指出「演唱會當日生意爆棚，很榮幸參與活動」。

    陳其邁探班必比登美食，結果被老闆一聲「邁炒」、秒變主廚現場炒飯。（市府提供）

    陳其邁探班必比登美食，結果被老闆一聲「邁炒」、秒變主廚現場炒飯。（市府提供）

    陳其邁探班必比登美食，被老闆點名自己炒飯。（市府提供）

    陳其邁探班必比登美食，被老闆點名自己炒飯。（市府提供）

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