監理人員收2500賄款 助限量款3千萬名車取得「8888」鐵支車牌

高雄區監理所技士助代辦業者標走鐵支車牌「8888」，交通部公路總局隔年修訂「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，要求先繳納保證金從源頭防弊。（資料照）

2023/02/26 13:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄監理所李姓科員利用「系統漏洞」，助代辦業者直接用6千元底價買走鐵支車牌「8888」，懸掛在全球限量31台、市價3千萬，號稱全台只有4輛的頂級名車BARBUS G850，高雄地院認定李姓科員犯罪情節尚屬輕微，依對主管事務圖利罪輕判他徒刑10月，緩刑2年。

判決指出，根據「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，經標售而無人競標的第一、二級號牌，及以得標繳費後未於3個月內辦理領牌的號牌，開放以底價網路選號，一個月後仍無人選購，造冊陳核後轉庫存，不再併入一般順號編發，由各所另行核發。

一級車牌（俗稱「鐵支車牌」，4個號碼都相同）過去在監理單位至少都能標出新台幣6位數以上的價格，這面「OOO-8888」的車牌，先由某車輛租賃公司標下，公司再以租賃車輛不能懸掛一般車牌為由，以資格不符棄標。

「OOO-8888」的車牌第二次開放競標，李姓代辦業者得標後卻沒有在3個月內領牌，車牌依規定要開放民眾選購，但高雄監理所李姓科員（33歲）疑接受李姓代辦業者委託，利用「系統漏洞」，在2018年9月3日上午8點52分43秒，用個人權限把「OOO-8888」的車牌從庫存轉待發後，5分鐘後再把這面車牌以「漆面瑕疵，酌量補漆」等不實理由，在電腦系統上設定「車牌入庫」，讓一般民眾無法選購。

同年10月29日，李姓代辦業者告訴李姓科員客戶準備領車掛牌後，李於隔天下午3點10分33秒，在電腦系統將瑕疵原因取消，並於15秒後把「OOO-8888」的車牌再從庫存轉待發；李姓代辦業者提早知道此訊息，在短短8秒內就直接用底價6千元購得這面價值數十萬元的熱門車牌。

高雄地院審理時，李姓科員坦承犯行，但當時雙方議定的2500元還沒到手就被抓，法官認為，李男未獲得任何犯罪所得，堪認犯罪情節尚屬輕微，若依法減刑，仍應處徒刑1年3月，猶嫌過重，考量他犯後態度良好，再幫他減刑到徒刑10月，緩刑2年，遞奪公權1年，應向公庫支付3萬元及接受法治教育2場次，可上訴。

高雄監理所指出，本案是2018年主動清查後，將李男記大過處分，移送檢調偵辦；交通部公路總局隔年修訂「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，規定應先繳納保證金，搭配業務主管加強稽核，防杜類似情事發生。

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