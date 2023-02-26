這隻鞋好重！栩栩如生手繪石頭全出自小學校長之手

高雄市愛國國小校長歐陽國榮手上拿的帆布鞋，其實是一塊彩繪石頭。（歐陽國榮提供）

2023/02/26 13:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕帆布鞋應該都很輕，但高雄市愛國國小校長歐陽國榮卻有1隻帆布鞋手拿起來卻沉甸甸的，原來這是1塊手繪石頭，也是開啟歐陽國榮畫石頭的起源，至今8年他將逾150塊石頭依形狀畫出栩栩如生的達摩祖師、捉鬼大師鍾馗，甚至老虎、獅子、綿羊等動物，讓石頭成功變身成藝術。

畢業於屏東師專美勞組的歐陽國榮，當上校長忙於行政工作的同時，仍保有繪畫的習慣，但畫石頭全是機緣巧合，歐陽國榮說，8年前他在一次倒車時，感覺車後輪好像壓到東西，下車查看發現是1塊長的像球鞋的扁長型石頭，他順手撿起，回家後越看越覺得太像Converse帆布鞋，於是依石頭的形狀與紋理畫出1隻黑色的帆布球鞋，不少友人看到都真以為是鞋子，拿起後才發現「受騙」，而這也開啟了他創作石頭彩繪的興趣。

歐陽國榮校長手繪的石頭已將近150塊，辦公室、家中的櫃子、樓梯間到處能見到他的手繪石頭作品，尤其老虎、非洲獅與綿羊、達摩、山峰、小屋、溪流等作品畫得十足逼真，。

「石頭的形狀與紋理決定了樣子」歐陽國榮說，什麼種類的石頭不重要，重要的是它像什麼？撿拾前他會從細微處觀察，之後再以彩筆畫出它的模樣，如上半部尖、下半部四方的石頭，他就畫出額尖的大猩猩「金剛」，底部厚重與有著如臉部細緻紋路石頭，經他的創作後就成了富有禪意的達摩祖師。

還有形狀像龜殼的石頭變身成烏龜欲躍下石頭的景像，也有猛虎盤踞石上、眼光令人驚嚇的捉鬼大師鍾馗、可以檔煞的風獅爺，甚至連遊覽車的窗外景觀都巧妙畫出，賦予原本捉起眼的石頭亮麗的新生命。

歐陽國榮說，畫石頭讓他開闊心胸，看見不同細微之處，也發現世界其實很美好，就像眾生百態，每個人看的角度不同，創作出來就會不一樣，而石頭也像孩子，每個人天生就不同，重要的是發掘他們的美好，甚至成為孩子們的伯樂，教育工作者應該要重視不同孩子的發展，幫助每個孩子找到自己的天賦。

歐陽國榮創作的彩繪石頭，透過觀察石頭的形狀和紋路，賦予他們不同的樣貌。（歐陽國榮提供）

歐陽國榮把手繪石頭喻為教育孩子，藉以發掘每個孩子不同的天賦。（歐陽國榮提供）

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