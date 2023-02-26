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    首頁　>　高雄市

    228受難者家屬將回高雄要塞追思 提及「蔣家父子王朝」講稿飛離

    王文宏用台語提到「蔣家父子王朝」，講稿竟飛起約半公尺。（王文宏提供）

    王文宏用台語提到「蔣家父子王朝」，講稿竟飛起約半公尺。（王文宏提供）

    2023/02/26 12:26

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕228事件受難者家屬計畫首度回到前高雄要塞司令部舉辦追思會，參與者、台灣二二八關懷總會理事長王文宏憶及，2021年代表受難家屬在蔡總統前演説，用台語提到「蔣家父子王朝」，講稿竟在現場沒風情況下飛出2米遠，實在是「遇到靈異事件了。」

    受難家屬代表林黎彩等人，計畫於3月6日重返1947年高雄要塞司令部（現為壽山營區），舉辦佛教及基督教獻花追思儀式，當地曾是7人和平代表團和高雄要塞司令彭孟緝談判破裂地點，也是228事件鎮壓啟始點。

    王文宏受訪時，拿出手機點閱總統府「二二八事件74周年中樞追思紀念儀式」影片，他說，蔡總統參加儀式坐在首排，他接在高雄市長陳其邁後面致詞10分鐘，會場在二二八和平紀念公園戶外沒風，當以台語提到「蔣家父子王朝」，兩張講稿放在透明文件夾，突然無風飛起約半公尺高，掉落在左邊約2公尺處，趕緊跑過去撿回。

    王文宏點閱影片強調，「你看，講臺上的禮花都沒動，現場沒有一點風」，他撿回講稿完成致詞內容，並以台語振臂高呼口號「台灣就是台灣，咱大家共同來建立真正獨立的國家。」

    王文宏（76歲）在228發生當年（1947年）出生，出生32天，父親王平水時任高雄市印刷公會理事長，應邀前往市府協調糾紛遭士兵槍殺，而王文宏直到就讀初中（高雄中學）才首次聽到「228」，道明中學畢業後，被王母送到巴西保護安全。

    講稿飛離。（王文宏提供）

    講稿飛離。（王文宏提供）

    講稿落在蔡總統左前方，趕緊撿回。（王文宏提供）

    講稿落在蔡總統左前方，趕緊撿回。（王文宏提供）

    王文宏（左）與受難家屬將回到前高雄要塞司令部追思。（記者黃旭磊攝）

    王文宏（左）與受難家屬將回到前高雄要塞司令部追思。（記者黃旭磊攝）

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