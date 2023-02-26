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    喝酒服用安眠藥 正妹隔天睡醒「內褲穿反」驚覺失身

    高雄一名正妹喝酒服用安眠藥，隔天睡醒「內褲穿反」驚覺失身。（資料照）

    高雄一名正妹喝酒服用安眠藥，隔天睡醒「內褲穿反」驚覺失身。（資料照）

    2023/02/26 10:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名正妹小蘋（化名）和李姓男友人喝酒聊天，小蘋見天色已晚，服下2顆安眠藥後請李男離開，但李男竟在房裡逗留不肯離去，小蘋藥效發作昏睡過去，隔天清醒時，李男雖然已經離開，但她發現自己內褲穿反，下體傳來一陣刺痛感，還在客廳發現李男親筆寫下「對不起，因太喜歡你才這樣， 我的錯」的紙條，小蘋報警提告，高雄地院依乘機性交罪判李男徒刑3年6月。

    判決指出，2021年1月17日傍晚5點多，小蘋約李姓男子到她家吃飯，順便喝酒聊天，李男帶著啤酒到小蘋家後，兩人一路聊到深夜，小蘋見兩人已無話可聊，於是當著李男的面服下了2顆安眠藥還有其他抗憂鬱的藥，再告訴李男自己藥效快發作了，請他離開家裡。

    結果李男還說有話想繼續聊，拒絕離開小蘋家，結果小蘋藥效發作直接昏睡過去，直到隔天上午10點才睡醒；小蘋醒來後，見到李男已經離開，但她的內褲卻穿反，下體還傳來一陣刺痛感，她走到客廳看到李男親筆寫下「對不起，因太喜歡你才這樣， 我的錯」的紙條。

    小蘋撥打電話給李男，李男接起電話，直接向小蘋告白，但小蘋拒絕，去警局報案驗傷提告；高雄地院審理時，李男坦承有對小蘋伸出狼爪，但辯稱只有用手摸摸，沒有插入下體，但法官根據檢驗報告，小蘋的陰道裡有驗出李男的DNA，因此不採信李男說詞，依乘機性交罪判徒刑3年6月，可上訴。

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