請注意頭部！ 台鐵公共藝術品警語低頭就會看見 民眾讚有心

台鐵高雄科工館站外大型公共藝術品「科技的綠動」相當搶眼。（記者王榮祥攝）

2023/02/26 10:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄科工館站外近期陳列大型公共藝術「科技的綠動」，周邊地面則設有多處警語寫著「請注意頭部」，民眾看了警語、再看看藝術品有點像章魚的樣貌，笑稱台鐵真有心！

台鐵高雄科工館站靠近科工館，鐵路地下化後規劃綠廊，加上科工館本身綠色空間，不但提供周邊居民更優質休憩場域，假日也吸引許多遊客。

科工館站外近期陳列由法國藝術家MARC FORNES設計的大型公共藝術品「科技的綠動」，有如章魚的外觀相當顯眼。

作品說明，創作者從自然角度出發，設計如細胞般的單一組件，透過科技演算手法，組成層層堆疊成自我支撐的完美量體，利用空間參數配合結構力學所繪製出優雅的造型線條，構築出具律動感的空間語彙。

藝術品獨特造型吸引大人目光，也有孩子穿梭其間，民眾注意到周邊地面設置多處警語寫著「禁止攀爬、奔跑、請注意頭部」，最後一句讓人好奇，再看看藝術品的樣貌後，稱讚台鐵很有心。

民眾解讀，台鐵應是為避免藝術品被當「遊具」，所以設置警語，還特別提到「頭部」，就怕有人在藝術品中間玩捉迷藏，一抬頭會不慎撞傷；儘管如此，仍不時看到孩童在藝術品奔跑，呼籲大人應提高警覺。

台鐵高雄科工館站外公共藝術「科技的綠動」周邊設有多處警語，特別提到請注意頭部。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄科工館站外近期陳列大型公共藝術「科技的綠動」，作品簡介藏在深處。（記者王榮祥攝）

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