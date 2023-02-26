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    要玩一起玩？ 食品公司董座外遇生子 董娘反擊連劈3男

    食品公司董座與小秘書外遇生子，董娘反擊連劈3男也被抓包。（資料照）

    食品公司董座與小秘書外遇生子，董娘反擊連劈3男也被抓包。（資料照）

    2023/02/26 10:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某食品公司葉姓董座被老婆抓包他外遇生子，董娘林女向葉男和小三曾女提告求償100萬，葉男反蒐證，竟發現林女也和3名男子交往還互傳裸照，反訴求償100萬；高雄地院審理後，法官認定葉姓董座和林姓董娘都有偷情，判葉、曾應賠70萬給林女，林女應賠20萬給葉男。

    判決指出，經營食品公司的葉姓董座，1998年與妻子林女結婚，兩人婚後育有3名子女；2018年，葉男與公司小秘書曾姓女子發生婚外情，兩人在2019年6月生子一個孩子，林女得知此事後，氣得向葉、曾兩人提告求償100萬元。

    高雄地院審理時，葉、曾否認偷情，葉也拒絕做親子鑑定，法官根據醫院生產紀錄，發現曾女生產當天，葉男陪產時在連絡人欄位簽名，「關係」欄位處填寫「先生」；曾女生產後，還在臉書發文「今天我們陪拔鼻去上班，好開心又有喝不完珍珠奶茶」，並加「#」號謤註食品公司。

    曾女也曾在臉書張貼一名男子、一名女性及1名幼兒在花蓮遠雄海洋公園內互相緊靠合照5張，法官當庭拍照比對，確認照片中的男子的髮型、臉部外貌，與葉男相似度甚高，因此認定葉、曾確有不當交往進行外遇生子，判兩人應賠林女70萬元。

    但葉姓董座也反蒐證，查出老婆林女在他外遇期間，在短短3個月內和蔡姓、林姓和綽號MIike的不詳男子交往，甚至還跟他們互傳裸照，林女甚至傳訊要求1個月3萬元的包養費，葉男拿著老婆和3男鹹溼對話提告求償100萬元，林女雖否認外遇連劈3女，但因事證明確，被法官判她應賠20萬元，兩案均可上訴。

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