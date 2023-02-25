疫後首度免口罩 高雄228草地音樂會破5千人入場

超過5千名歌迷支持高雄二二八草地音樂會。（記者黃旭磊攝）

2023/02/25 22:40

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄228草地音樂會停辦2年後，今晚疫後首度開放免口罩並可在戶外飲食，超過5千名樂迷在曾心梅低吟「望春風」、邵大倫沉厚嗓音中，大啖麥當勞、喝啤酒，也在「Tell My Father」歌聲中向烏克蘭戰場士兵致敬。

高雄春天藝術節「守住台灣」228草地音樂會，今晚7點起在高雄市立美術館舉行，戶外低溫不到攝氏20度，草地冷風陣陣仍不減樂迷熱情，攜帶餐墊就地野餐，聆聽楊智欽指揮高雄市交響樂團演奏、詩人李敏勇與曾貴海朗讀詩文。

現場播放電影「悲情城市」、「超級大國民」動人片段，朱宏昌、曾心梅、邵大倫、翁若珮、戴曉君及天生歌手合唱團感動演唱。

市長陳其邁除在晚間8點半許現身獻花，感謝表演者為台灣文化奉獻，樂迷驚喜報以熱烈掌聲。他也在臉書寫下，「……草地音樂會，除了由台灣經典曲目串接歷史記憶，感懷歷史傷痛，致敬228事件中受傷土地與人民，以和平的關懷與反思共同面對歷史刻痕。更由男高音朱宏昌演唱的Tell My Father揭開序幕，講述戰士戰死沙場前對父親掛念，並希望父親以未在戰火中逃跑的他為榮。」

陳其邁強調，烏克蘭並不孤單，我們感同身受。在烏克蘭國旗顏色藍黃燈光的映照下，台灣和烏克蘭將共同秉持著反對威權與侵略的信念，懷抱希望，堅定向前，也為終結戰爭祈福。

上任不到1個月的文化部長史哲，也到後台慰勞邵大倫等歌手辛勞。市府文化局動員維持秩序，局長王文翠説，228事件76週年，高雄作為228事件第一個被武力鎮壓城市，希望藉第8年草地音樂會，傳遞和平弭平歷史傷痕，也致敬友國烏克蘭，希望為自由民主帶來力量。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

歌迷大啖麥當勞。（記者黃旭磊攝）

朱宏昌高歌「Tell My Father」致敬烏克蘭戰士。（記者黃旭磊攝）

曾心梅低吟「補破網」。（記者黃旭磊攝）

歌迷享受戶外「脫罩」暢快。（記者黃旭磊攝）

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