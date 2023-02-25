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    首頁　>　高雄市

    澳洲回台參加黑熊學院課程 75歲大叔：想學習保護自己的鄉土

    黑熊學院基礎營學員75歲劉先生說，儘管年紀大，也想學習保護自己的鄉土。（記者許麗娟攝）

    黑熊學院基礎營學員75歲劉先生說，儘管年紀大，也想學習保護自己的鄉土。（記者許麗娟攝）

    2023/02/25 17:15

    〔記者許麗娟／高雄報導〕面對台海間隨時可能發生衝突的情況，除了軍人可保家衛國，「大後方」如何自給自主、減輕國防負擔也是重要任務。為推廣民防及民間的急難救援知識，黑熊學院今天（25日）在高雄開設基礎營，參與學員不僅女性居多，還有75歲阿伯遠從澳洲回台參加，他說，「雖然年紀較大，仍想學習如何保護自己的鄉土」。

    黑熊學院因為前聯電董事長曹興誠去年宣布投入6億元協助訓練300萬名「黑熊勇士」而受矚目，其基礎營課程包含現代軍事科普、資訊戰與認知作戰、基礎救護止血及避難準備規劃，黑熊學院說，戰爭發生時，絕大部分的人不會拿槍作戰，課程目的是讓身為讓大後方的民眾在戰時能自給自主，減輕國防力量的負擔，一旦發生戰爭時，民生經濟能儘量維持運作，基礎營只是初階課程，而且開放報名時名額幾乎都是秒殺。

    有趣的是，不論北、中、南開課，報名課程的女性都多於男性，高雄這場甚至女性與男性比為3比1，黑熊學院說，就他們了解，女生若沒有投入軍事的話，會比較想知道戰時自己的角色、可以做些什麼。

    這場年紀最大的學員劉先生已75歲，因為事業的關係，平常總在台灣、澳洲等地居住，在3個月前報名後，特別安排行程回台灣參加課程。他說，雖然自己年紀較大，但也想學習如何保護自己的鄉土，如何防範平常國內外似真似假的訊息，他想盡自己的能力保護台灣。

    劉先生說，之前台灣發生飛彈危機時他人在澳洲，但仍買機票回台，當時澳洲籍的工作夥伴都阻止他，但他回應，自己雖然年紀大了，仍應回到台灣，因為他的家人、親友、老朋友都在台灣，更應該回來與他們在一塊。

    學員吳小姐是28歲上班族，她說，一直很關心統獨的相關議題，雖然是女生，但也很關心國家戰事，可是成長歷程卻沒有什機會觸到軍事、國防的東西，所以趁此機會想來了解，萬一哪天戰爭真的發生了，至少不會什麼都不了解，至少也有一些能力照顧好自己，甚至幫上什麼忙。

    女學員Diane是30歲的產品經理，她說，因產品銷售與海外相關，所以對台海等國際局勢較為關心，會參加課程主要在Podcast的一個電台聽到訊息，這幾年烏俄戰爭、總統選戰等聽到很多假訊息，想讓自己避免受到假訊息影響，以及了解如何避難，如防空洞在哪裡、如何在防空洞避難等，真的發生戰爭可帶著家人避難。

    講解「資訊戰與認知作戰」的種子教師Albert說，主要是介紹幾種認知操作的形態，在資訊社會分享訊息是很快速的事，但在分享前如何辨別內容更重要，主要教大家思考，如果內容不是很精確時，分享前應該多做考慮。

    課程中，學員學習如何包紮傷口，以及若大量出血時如何使用止血帶等救護知識。（記者許麗娟攝）

    課程中，學員學習如何包紮傷口，以及若大量出血時如何使用止血帶等救護知識。（記者許麗娟攝）

    黑熊學院基礎營在基礎救護課程中，教學員如何正確搬運傷患。（記者許麗娟攝）

    黑熊學院基礎營在基礎救護課程中，教學員如何正確搬運傷患。（記者許麗娟攝）

    黑熊學院基礎營課程，說明中國對台資訊戰的形態及如何辨識。（記者許麗娟攝）

    黑熊學院基礎營課程，說明中國對台資訊戰的形態及如何辨識。（記者許麗娟攝）

    女學員Diane想學習如何辨識假訊息及戰時如何避難。（記者許麗娟攝）

    女學員Diane想學習如何辨識假訊息及戰時如何避難。（記者許麗娟攝）

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