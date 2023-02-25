高雄「科技積木創意競賽」 40隊發揮巧思拼出夢想

高雄市今舉辦「科技積木創意競賽」，學生需用積木結合科學關卡，發揮創意設計作品。（高雄市教育局提供）

2023/02/25 14:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市引領全國，今（25日）舉辦「科技積木創意競賽」的首場縣市初賽，全市共有40隊、155名國中小學生參賽，以聯合國「2030永續發展目標」為主題，選手需在160分鐘內利用上千個積木組成作品，並通過至少6個關卡的考驗，發揮創意與巧思拼出夢想。

這場「科技積木創意競賽」由中正高中科技中心、中山國中科技中心共同承辦，參賽學生須在指定時間內現場動手製作，發揮創意設計出6個關卡任務、包含8種不得重複的科學概念的創意作品，過程中不但需要運用科學原理完成作品，也要透過口語解說表達作品設計意向及概念。

去年勇奪銀牌的鹽埕區忠孝國小，參賽同學徐尚恩、郭慕謙與馮喬力、蔡佳穎以「瓦力大冒險」為主題，設計出2080年時人類已離開滿佈垃圾的地球，地球上的清掃型機器人瓦力仍獨力在地球上處理垃圾，同時以無污染方式再生電力，同學以積木結合風力與水力、太陽能車等挑戰關卡，玩積木的同時也呼籲大家要愛地球。

國中組陽明國中以「雲霄飛車」為主題設計有長坡道的滑軌與吊車的考驗，參賽同學歐宸睿、王玟鈞與吳亭瑩、鄭丞妤說，作品包括軌道與運沙、水等挑戰，因面積很大，高度較高，因此平衝力架設很重要，也希望藉助各種自然力量來製作可飲用水，傳達環境永續的觀念。

高雄市教育局主任秘書歐素雯說，「科技積木創意競賽」是一項國際性的科技教育活動，將創意思考融入積木組裝設計，讓學生發揮巧思、創意並激發機關構造設計的思維，培育中、小學生對於科學概念與科技知識的認識，並透過做中學，增進理解與應用能力。

鹽埕區忠孝國小以「瓦力大冒險」為主題，設計出能自行發電、獨立處理地球垃圾的瓦力。（高雄市教育局提供）

陽明國中同學的作品構想來自「雲霄飛車」，利用長軌道來運沙、運水。（高雄市教育局提供）

學生需在160分鐘內完成至少6個關卡的作品。（高雄市教育局提供）

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