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    高雄內門宋江陣開賽 總獎金200萬元 、8隊搶王者之璽

    西螺七崁武術文教基金會啟動宋江陣賽事。（記者黃旭磊攝）

    西螺七崁武術文教基金會啟動宋江陣賽事。（記者黃旭磊攝）

    2023/02/25 12:38

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕睽違2年，2023內門宋江陣「陣在旅行中」復辦，西螺七崁武術文教基金會等8隊展現氣勢，爭搶武林盟主王者之璽。

    「廣邀全國宋江陣陣頭比武」，高雄市長陳其邁上午在內門南海紫竹寺，與南海紫竹寺主委湯富隆招待來自雲林、台南等地藝陣愛好者，陳其邁下場舞彩頭帶動醒獅隊伍走陣，並頒贈「功在宋江」匾額給百歲宋江陣師傅何國昭。

    陳其邁説，疫後結合總鋪師宋江宴擴大舉辦，即日起到3月8日有遶境、傳統道教宋江拜觀音等習俗活動，歡迎各地遊客在連假期間到訪，「你一輩子一定要來內門看宋江陣一次」。

    陣頭曾於2021年停辦，而本屆創意宋江陣頭大賽在今、明兩天（25、26日）進行初賽，3月4日決賽，總冠軍將由武林盟主、市府觀光局長高閔琳授予王者之璽，而賽事前3名獎金為80萬、60萬及40萬元，總獎金高達200萬元。

    大會指出，8隊陣頭包括西螺七崁武術文教基金會、晨曦武藝表演團、國立臺南大學、臺南市立六甲國中、龍武傳藝坊、菁寮國中小聯隊、鳳舞薪傳-西螺鳳山館及樹德傳藝。

    除了賽事，宋江大宴由內門總舖師掌廚，訂桌熱烈幾乎滿桌，週六日（25、26日）及3月4日再加開桌次。

    高雄市長陳其邁（左）帶動醒獅走陣。（記者黃旭磊攝）

    高雄市長陳其邁（左）帶動醒獅走陣。（記者黃旭磊攝）

    內門國小宋江陣走陣。（記者黃旭磊攝）

    內門國小宋江陣走陣。（記者黃旭磊攝）

    各地陣頭齊聚。（記者黃旭磊攝）

    各地陣頭齊聚。（記者黃旭磊攝）

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