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    婚後半年中國妻拒愛愛 台老公趁她熟睡「磨磨蹭蹭」下場曝

    中國妻婚後拒行房，台老公趁他熟睡上下其手差點GG。示意圖。（資料照）

    中國妻婚後拒行房，台老公趁他熟睡上下其手差點GG。示意圖。（資料照）

    2023/02/25 11:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台籍男子大壯（化名）去中國娶了福建老婆小美（化名），兩人婚後半年，大壯想跟小美愛愛，但小美多次拒絕行房，大壯趁小美熟睡時，在她身上放肆情慾，小美隱忍不發作，直到從兩人為了工作問題鬧翻，大壯傳兩人的性愛影片恐嚇，小美憤而報警，大壯趕緊賠小美20萬元，讓法官輕判他緩刑5年。

    判決指出，2015年6月8日，大壯到中國福建和小美結婚後，兩人在中國住了半年多，小美才跟著大壯返台定居；但大壯帶和小美回台後，卻發現小美拒絕和他行房，兩人為此多次吵架，但小美仍不肯妥協。

    情慾難以發洩的大壯，多次趁著小美熟睡時，伸出狼爪對小美上手下其手，在小美的記憶中，大壯至少有4次對她性侵得逞、2次猥褻得逞，但小美隱忍不發作，直到2018年，小美到台中工作，兩人分隔兩地，小美忙於工作無法每個週末都返回高雄，竟惹來大壯不開心，傳了數段兩人曾拍過的性愛影片，恐嚇小美再不回家就要散布出去。

    小美擔心大壯把影片PO網，焦急報警求援，高雄地院審理時，大壯趕緊拿出20萬元哄小美開心，讓小美願意跟他和解，法官認為大壯跟小美雖然是夫妻關係，但不尊重他人身體自主權，考量他沒有前科，也已獲得小美原諒，因此乘機性交罪和恐嚇罪判他徒刑2年、緩刑5年，須接受法治教育3場次，可上訴。

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