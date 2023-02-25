豪宅保全下藥迷昏女秘書 載她回家的前一刻同事神救援

豪宅保全下藥迷昏女秘書，幸同事即時伸援手救她脫離狼吻。示意圖。（資料照，記者翻攝）

2023/02/25 10:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄鼓山區某豪宅擔任保全的陳姓男子，把8顆安眠藥放到豪宅女秘書的飲料裡，女秘書喝完後出現昏沉、手腳無力等症狀，陳再藉口要載她返家企圖不軌，幸另名豪宅保全阿廷查覺情況有異，召來救護車將女秘書送醫，才揪出這隻惡狼，高雄地院依傷害罪判陳男8月徒刑，另須賠女秘書5萬元。

判決指出，25歲的陳姓男子在該豪宅工作一段時間，由於豪宅聘請的保全公司有配置兩位女秘書協助社區住戶處理大小事，女秘書跟保全長時間在一起工作，彼此也都相當熟悉。

2021年6月28日下午4點多，女秘書喝完飲料後突然出現口齒不清、手腳無力，且精神變得恍惚，但她強忍不適直到下班時間，陳男突然「好心」提意要載女秘書回家，另名保全阿廷覺得事有蹊蹺，出聲阻擋陳男，並召來救護車將女秘書送醫。

經醫院採驗，發現女秘書體內有抗精神病用藥成分，女秘書驚覺自己被人下藥，經報警偵辦後，警方到豪宅內調閱監視器，發現陳男在當天下午將8顆疑似安眠藥物放入女秘書的飲料杯裡，且早在7天前，還有另名女秘書（經通知未到案說明）疑被陳男在飲料中摻入「乖乖水（俗稱：強姦藥水）」。

雄檢偵辦時，陳男坦承對女秘書下藥，但否認想性侵對方，還說自己精神有問題，有去就醫，手上剛好拿到這批藥，只是想試試看藥效如何；但檢方調閱相關病歷資料，發現陳男並無任何精神科就診記錄，因此認定他下藥女秘書後還提議要載送對方回家，企圖對她做出不軌舉動，只是剛好被同事撞見破壞此事，因此偵結後依性侵未遂罪將他起訴。

高雄地院審理時，陳男辯稱，當天他要載女秘書回家，是因為他下藥後怕送醫院會驗出安眠藥的成份，又看到她這樣，覺得自己如果這樣回去會很不安，沒有要性侵她的企圖。

法官認為，女秘書身上並沒有採到陳男的DNA檢體，陳男的辯詞並非全不足採信，依罪疑有利被告及證據裁判原則，不構成性侵未遂罪，改依傷害罪判徒刑8月，另須賠女秘書5萬元，可上訴。

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