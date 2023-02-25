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    首頁　>　高雄市

    高市鳳山7個好玩的地方 許智傑：全國最大書院、眷村都在這

    衛武營文化藝術中心是世界最大的單一屋頂劇院中心。（記者王榮祥翻攝）

    衛武營文化藝術中心是世界最大的單一屋頂劇院中心。（記者王榮祥翻攝）

    2023/02/25 09:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因應228連假大批人潮，高雄鳳山區立委許智傑化身導遊，強力推銷鳳山七個好玩的地方，包括世界最大單一屋頂劇院中心、全國最大書院、全台現存最大眷村，邀大家一起到鳳山吃喝玩樂，絕對值回票價。

    許智傑首先介紹衛武營文化藝術中心，強調這裡擁有世界最大的單一屋頂劇院中心，除可欣賞國際級藝文創作團體演出，園區內的榕園廣場、遊憩步道，更適合爸爸媽媽帶著小朋友一起踏青，實在推薦。

    鳳儀書院則是全台現存規模最大書院，也是珍貴的三級古蹟，包括書院運作、科舉介紹、鳳山歷史與鳳儀書院歷史等展示，可來趟知性之旅。

    黃埔新村是全台現存規模最大、最完整的眷村，重溫眷村過痕，享受最原汁原味的眷村感就在這。

    明德訓練班是原日本海軍鳳山無線電信所，經歷日本殖民、國民政府時期，有著濃濃的軍事氛圍，現在也成為網每拍照好所在！

    鳳山東便門是國家三級古蹟、也稱為同儀門，是現階段鳳山新城殘蹟中，唯一保留城門原貌的歷史建築，來這裡可順便徒步到旁邊的龍山寺祈福！

    鳳凌廣場不定時的文創市集與街頭表演夥伴，讓這裡充滿生氣，可悠閒地漫步，坐下來喝杯咖啡。

    中華街商圈與曹公圳，可以找到便宜又好吃的特色小吃，尤其著名的愛玉冰、林天生肉燥飯都在這街上，邊走邊吃還可欣賞曹公圳的燈景特色，十分浪漫。

    鳳儀書院則是全台現存規模最大書院。（記者王榮祥翻攝）

    鳳儀書院則是全台現存規模最大書院。（記者王榮祥翻攝）

    黃埔新村是全台現存規模最大、最完整的眷村。（記者王榮祥翻攝）

    黃埔新村是全台現存規模最大、最完整的眷村。（記者王榮祥翻攝）

    立委許智傑變身導遊，強力行銷鳳山七個好玩地方。（記者王榮祥翻攝）

    立委許智傑變身導遊，強力行銷鳳山七個好玩地方。（記者王榮祥翻攝）

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