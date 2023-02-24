確診密切接觸者不再發快篩 高雄3/5截止領取

3月1日後確診者同住家人將不再提供免費快篩，2月確診者的家人最後領取日至3月5日。（記者許麗娟攝）

2023/02/24 20:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕隨著防疫鬆綁，中央宣布3月1日起，確診者的密切接觸者停止發放家用抗原快篩試劑，高雄市3月1日前確診者同住家人最後可領取日為3月5日下午5點止。

衛生局說，配合中央政策，高雄市自3月1日起確診民眾的密切接觸者停止提供家用抗原快篩試劑，而3月1日前確診者家人可領取至3月5日下午5點止，日後民眾如有快篩試劑需求，可到藥局、超商等通路自行購買。

此外，3月6日起至4月30日止，中央推動「疫苗加一，解封安心」的全民COVID-19疫苗接種運動。呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，降低因感染造成之重症或死亡風險。

衛生局提醒，若已打過至少2劑，與前1劑或確診日間隔3個月（84天）以上，應再施打莫德納BA.4/5次世代疫苗或NOVAVAX疫苗，可上網「高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統」（https://vaccine-query.kchb.gov.tw）預約，今年1月1日起已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗者則無需再次接種。

另，自2月27日到3月31日調整住宿式照顧機構公費快篩措施，取消工作人員每週定期快篩，有症狀時進行快篩；住民及服務對象維持每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2-18歲維持每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時亦進行快篩，並取消社區式照顧機構服務對象及工作人員定期快篩措施。

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