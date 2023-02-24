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    高雄大崗山水泥舊礦區 再挖出大批廢棄物

    高雄大崗山水泥舊礦區邊坡，去年才挖掘出約10噸廢棄物，日前又挖出廢鐵桶、卡車廢輪胎等廢棄物。（記者蘇福男攝）

    高雄大崗山水泥舊礦區邊坡，去年才挖掘出約10噸廢棄物，日前又挖出廢鐵桶、卡車廢輪胎等廢棄物。（記者蘇福男攝）

    2023/02/24 18:43

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄大崗山水泥舊礦區邊坡，去年底才挖掘出約10噸重的廢鐵桶、塑膠地墊和卡車廢輪胎等廢棄物，中華民國山難救助協會南部搜救委員會，日前和百餘名志工又在同一地點，挖出大批廢棄物，數量之多，令志工們瞠目結舌！

    位於阿蓮、田寮區交界的大崗山，為石灰岩地質，是煉製水泥的原料，早年有環球、嘉新2家水泥公司分別在大崗山的北、南兩側炸山採礦，其中，環球水泥在大崗山北側半山腰設有碾碎機房和堆石場，民國86年結束大崗山採礦作業，環泥在93年拆除碾碎機房，最近幾次挖到的大批廢棄物，就位在碾碎機房旁的邊坡。

    南搜上週日（19日）再度結合8樂、百岳登山隊、山狂踏青協會、中華健行登山會和昕群公司等116名志工，前往大崗山水泥舊礦區邊坡進行淨山活動，志工們以垂降方式下到邊坡，再從樹林地底下挖出深埋多年的卡車廢輪胎、廢鐵桶、廢油管和塑膠地墊，再以吊車吊掛和人力來回搬運清除。

    南搜委員會主委張福和說，這些廢棄物埋在地底下，時間久了會氧化，下雨會把氧化物滲到地下水，嚴重污染環境，南搜隊長陳清陸表示，上次清除的廢棄物光是卡車廢輪胎就有80幾個，還有煞車皮、橡膠皮，堆積成一座小山，重達10噸，此次再度挖掘出廢鐵桶、塑膠地墊和卡車廢輪胎等廢棄物，數量之多，令志工們瞠目結舌。

    去年底廢棄物被挖掘出土後，地主國有財產署南區分署曾會同環泥人員會勘，但環泥否認該批廢棄物為其所有，國財署在無法證明廢棄物為環泥掩埋情況下，最後發包委由廠商將廢棄物清運下山。

    大崗山水泥舊礦區邊坡掩埋大量廢棄物。（記者蘇福男攝）

    大崗山水泥舊礦區邊坡掩埋大量廢棄物。（記者蘇福男攝）

    志工們垂降下到邊坡，挖出深埋多年的廢棄物。（翻攝自「中華民國山難救助協會南區搜救委員會」網頁）

    志工們垂降下到邊坡，挖出深埋多年的廢棄物。（翻攝自「中華民國山難救助協會南區搜救委員會」網頁）

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