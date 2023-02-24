陸軍上校向德恩「月收4萬」簽投降承諾書投共 一審判7年半

陸軍步兵訓練指揮部前上校向德恩（右）被邵維強（左）吸收成為共諜，高雄地院一審判刑7年6月。（記者黃佳琳翻攝）

2023/02/24 15:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陸軍步兵訓練指揮部前作戰研究發展室上校主任研究官向德恩，2020年1月簽下「投降承諾書」，允諾中共「一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力」，並收取每月4萬元、共56萬元的「內應費」，高雄地院今依貪污罪判徒刑7年6月，遞奪公權4年，向德恩也因承坦犯罪，繳回56萬元犯罪所得。

自稱媒體高層的邵維強（涉及國安法、行賄罪部分由金門地檢署偵辦）在金門開旅行社，2011年間，邵參加旅行社員工尤女的婚宴結識向德恩，兩人一直密切連絡；2018年間，邵得知尤女欲與向德恩離婚，向德恩因此心情低落並萌生退伍之意，邵維強假借關心之意，勸說向德恩不要退伍，並稱可透過人脈協助他升遷，展開吸收計畫。

2019年10月，向、邵兩人在高雄鳥松區某餐廳餐敘後，向陪著邵回飯店休息時，邵告訴他「支持兩岸和平統一」、「早一點讓習大大（指習近平）那邊認同」、「我們要幫你在未來…如果將來以後有戰事，你不是第一個，而是我們整個都有一個兩岸和平統一的陣線來做好」、「做這事就是我們早點讓他們認同我們…你的需求，需要什麼樣的話，升遷，包括各方面的，所以你有想法了，有安排了，你慢慢就會感受得到」、「你有什麼困難，有什麼想法，都可以告訴我，工作上、財務上等等，他們都安排好了」等。

向德恩先後曾簽署兩份「投降承諾書」，一份是2019年10月在飯店簽下，另一份則是2020年1月在金門簽下，都是強調他會在自己的工作崗位上為祖國效力。

向德恩同意成為共諜並簽下「投降承諾書」後，因兩岸目前並未開啟戰端，邵開出名單，希望向德恩「多多接觸」並回報高階軍官的情資，名單包含鍾樹明（現任陸軍副司令、曾任陸軍六軍團指揮官）、楊海明（現任國防部總督察長）、李兆明（現任陸軍第10軍團指揮官）、周成境（原564旅旅長，現任訓次室處長）等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法