高雄轉爐石領先全國擴大路平專案使用 中鋼：壽命長2.5倍以上

高雄市鋪築轉爐石瀝青混凝土之示範道路南星路，使用年限已延壽5倍以上。（中鋼提供）

2023/02/24 15:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市府與中鋼舉辦「轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談會」，產官學齊聚，中鋼指出，轉爐石粒料碳足跡僅為天然砂石的20%，高雄市領先全國擴大路平專案使用，道路壽命長2.5倍以上，修繕更省錢，好處多多。

「轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談會」今天在中鋼集團總部登場，高市環保局長張瑞琿、工務局長楊欽富局、工研院、公路總局代表、義守大學、屏科大及道路工程業者120餘人與會。

張瑞琿致詞時表示，中鋼和中龍一年產出的轉爐石約160萬公噸，除了已應用於高雄南星計畫、台北港等填海造陸用途外，期盼獲得專家學者的建議，進行更多元應用，不僅來落實資源循環零廢棄，提升道路建設品質，亦開拓淨零轉型新契機。

中鋼公司助理副總林宏達指出，轉爐石粒料2012年獲內政部核發「綠建材標章」產品認證，碳足跡僅為天然砂石的20%，替代作為工程材料時可減少天然砂石開採，也能提升道路工程品質，深具環保減碳效益。

他說，中鋼於2012年起與高市府合作辦理轉爐石鋪面道路試辦工程，2015年工務局將轉爐石瀝青混凝土納入市政府施工綱要規範，其中高雄市沿海路部分路段更是國內首創大面積使用轉爐石石膠泥瀝青混凝土（SMA），連續2年榮獲城市工程品質金質獎。

中鋼指出，轉爐石為煉鋼製程中所生產的副產品，其化學成分包括鈣、鐵、矽、鋁及鎂的氧化物等，全球鋼廠每年產出量約1.5億噸以上，多數國家均視為再生資源與循環經濟材料，並使用於土木工程、海事工程及水泥生料等用途。

中鋼表示，轉爐石具備質地堅硬不易磨損特性，其親油性可使骨材與瀝青充分結合，且抗剝脫能力較天然粒料更好，作為瀝青混凝土鋪面材料的使用年限比一般鋪面道路的壽命長2.5倍以上，大幅降低維修頻率及成本，間接減少修繕產生的碳排放。

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