車輛接送校門口亂象多 高市援中國小鼓勵「走路上學」期末請吃早餐

援中國小在距離學校約200公尺處設置上學集結點，由高年級學生在固定時間等待和結集隊伍。（援中國小提供）

2023/02/24 14:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕由於許多家長用汽機車接送孩子上學，常造成校門口交通大亂，為減少車流，高雄市楠梓區援中國小實施學生「走路上學」，分設5條路線由高年級學長姊、走路志工帶領低年級學生走路到校，每日集點蓋章到期末有機會參加抽籤讓校長請吃早餐，也因此緩解校門上下學的交通。

援中國小校長謝瑛娟表示，學校共有約900名學生，但僅有2個校門讓學生上下學，雖已實施汽機車分流，但每逢上學期間仍交通亂象百出，因此，在離學校約200公尺處分設4個集結點、5個路隊，由的高年級學生手持路隊旗帶頭，家長可志願參與陪走志工，並有志工及行政人員支援，帶著一群學生安全進入校園。

謝瑛娟說，「走路上學」的好處多多，一是培養學童早起的習慣，二是舒緩車流，三是培養學童辨識馬路上紅綠燈與安全過馬路的技能，四是培養親子情感交流的好機會，五是可以大帶小，增加鄰里鄰居同學守望相助的精神，甚至不少同社區的學童也因此認識了鄰居而成結伴上學的好朋友，同時首創家長志願擔任「陪走志工」，加入學校的護童行列。

學生參加走路上學，學期末還有機會與校長一起吃早餐，謝瑛娟說，雖然也有導護志工慷慨解囊，由於名額有限，學生只要點數集得夠多，都有機會參加抽籤，而且每學期會有不同速食店的早餐，也因此成為學生期末最期待的樂趣。

學生路隊上學途中，也會有志工維護交通，同時有陪走志工在路上注意安危。（援中國小提供）

援中國小實施學生走路上學，藉以改善校門口家長接送的交通亂象。（援中國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法