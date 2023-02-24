228連假將屆 佛陀紀念館、舊鐵橋溼地公園周遭交管出爐

大樹舊鐵橋濕地公園。（記者洪臣宏攝）

2023/02/24 14:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕和平紀念日連續假期自25日至2月28日止為期4日，高雄市仁武分局轄區有佛陀紀念館、大樹舊鐵橋溼地公園、義大世界等觀光景點，仁武分局假期期間將加強國道10號交流道周邊幹道澄觀與仁林路口、澄觀與水管路口及觀光景點交通疏導，以保持交通順暢。

仁武分局指出，在佛陀紀念館部分，管制時間為2月25日至2月28日的上午8時至下午17時，管制措施包含台29線（統嶺溝北側人行景觀天橋起至興田路段止）沿線3處缺口封閉禁止車輛迴轉，至新舊省道路口始開放車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路則實施單行管制。

有關佛陀紀念館周邊停車資訊，北上車輛將引導至統嶺社區停車場，南下車輛引導至佛陀紀念館或問道堂停車場；離場資訊部分，統嶺社區停車場將引導由低水護岸便道以北向單行至佳香餐廳出口離場。

大樹舊鐵橋溼地公園週邊，仁武分局於2月25日至2月28日的上午9時至下午19時派員疏導，永豐餘造紙研究中心前方九曲路段禁止汽車進入，屆時並將加強周邊違停拖吊，請民眾務必遵守交通規則。

因應連續假期車潮，仁武分局建議民眾多加利用大眾運輸工具，讓旅遊更加順暢。欲前往佛陀紀念館（另有高鐵左營站哈佛快線）或大樹舊鐵橋的民眾，可以在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運，前往義大世界的民眾可以運用高鐵左營站8501義大客運。

仁武分局呼籲，民眾如自行開車前往，可以在出門前利用「高雄市即時交通資訊服務網」，透過監視器影像觀看即時車流狀態，妥適規劃行車路線，如遇車流高峰也請耐心等候並聽從交通指揮，抵達目的地也請遵守交通規則，切勿違規停車，於車輛停妥後再安心遊玩，以免貪圖一時的便利而受罰，也影響用路人的行車安全。

佛光山。（記者洪臣宏攝）

義大世界。（記者洪臣宏攝）

佛陀紀念館交通管制示意圖。（仁武分局提供）

義大世界周遭交通疏導示意圖。（仁武分局提供）

大樹舊鐵橋濕地公園交通管制示意圖。（仁武分局提供）

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