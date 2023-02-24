第七貨櫃中心即將正式營運 鞏固高雄港海運樞紐地位

第七貨櫃中心即將正式營運，新購機具就位。（圖由臺灣港務公司提供）

2023/02/24 14:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地完工，長榮海運預計今年5月1日正式營運，第一期新購橋式起重機、門式機等機具1月間抵港，臺灣港務公司指出，為高雄港站穩東亞重要貨櫃港口戰略位置第一步。

臺灣港務公司於2011年起推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，其中高雄港第七貨櫃中心計畫期程從2020年起至2023年底，分為兩期共12標工程，其中4標已完工，其他工程陸續進行中，截至112年1月整體工程進度72.97%，超前2.02%。

臺灣港務公司指出，第七貨櫃中心具5座水深18公尺的新式深水碼頭，碼頭總長度達2415公尺，縱深700公尺，櫃場腹地149公頃，其中第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地去\年6月22日交付供長榮海運公司，進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，第二期S3A至S1碼頭及後線場地則預計於今年6月交付。

長榮海運公司自1986年起在高雄港經營專用貨櫃碼頭，目前承租79~81及115~117號共6座碼頭，2022年貨櫃裝卸作業量逾300萬TEU，為高雄港最大貨櫃航商。

為順應船舶大型化，長榮海運進行船隊汰舊換新計畫，開始營運2萬TEU級超大型貨櫃輪，並為第七貨櫃中心購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，第一期11部橋式起重機與22部門式機已於今年1月9日全數上岸，第二期8部橋式起重機及34部門式機，預計於今12月至明年1月陸續運抵第七貨櫃中心。長榮海運規劃於5月1日及明5月1日分二階段啟動營運，目前正進行機具搬遷及系統建置等營運前準備。

臺灣港務公司表示，高雄港為台灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐地帶，高雄港貨櫃裝卸量占全台近7成，其中世界排名第六的長榮海運公司貨櫃裝卸量更逾高雄港總量3成，第七貨櫃中心啟動營運勢將奠基高雄港母港地位，再創成長高峰。

第七貨櫃中心營運後，可鞏固高雄港海運樞紐地位。（圖由臺灣港務公司提供）

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