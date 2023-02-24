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    欠7萬就拿刀刺肚子 高市警掃黑逮暴力討債集團

    高市刑大逮捕陳姓男子為首的暴力討債集團。（記者黃良傑攝）

    高市刑大逮捕陳姓男子為首的暴力討債集團。（記者黃良傑攝）

    2023/02/24 12:54

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕35歲陳姓男子平時依附當鋪放款維生，一對夫妻欠40萬被率眾強押毆打，陳男被警方列為治平掃黑對象，但陳男仍不知悔改，竟當街向宋姓男子索討7萬元未果，持藍波刀刺破他的右手和肚子，高市警方執行全國掃黑專案行動，依違反組織犯罪條例逮捕陳男等7嫌，訊後依恐嚇等罪送辦。

    高市警方指出，今年2月13日至24日執行「全國同步打詐、掃黑、緝毒、肅槍專案」行動，高市共破獲詐欺集團24件106人、不良幫派組合16件109人、涉毒犯嫌100人、毒品工廠（分裝場）3處，涉槍砲案犯嫌3件3人及1處改造槍械場所，查扣非制式槍枝3枝、子彈72顆。

    警方指出，陳姓男子平時依附當舖放款為生，2021年間因暴力討債，強押欠債一對被害夫妻到高雄大寮區88快速道路堤防邊，逼他們償還40萬元債務未果後，率眾將他們毆打成傷，被警方提報掃黑治平檢肅到案。

    但陳男仍不知悔改，去年9月間向宋姓男子索討7萬元，但宋因還不出錢，被陳男持藍波刀刺傷手部、腹部；警方獲報展開追查，趁陳嫌與女友在路旁買彩券刮刮樂時，將他們拘提到案，並查扣鎮暴槍、摺疊刀、借貸客戶資料等，訊後依傷害、恐嚇、妨害自由、毒品等罪嫌送辦。

    陳姓男子持藍波刀刺破欠債人的肚子。（記者黃佳琳翻攝）

    陳姓男子持藍波刀刺破欠債人的肚子。（記者黃佳琳翻攝）

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