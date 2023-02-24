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    首頁　>　高雄市

    「山雞」持棍棒、空氣槍 逼情侶檔簽600萬本票還強拍裸照

    綽號「山雞」的周姓男子拿棍棒和空氣槍逼迫情侶拍裸照、簽本票被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    綽號「山雞」的周姓男子拿棍棒和空氣槍逼迫情侶拍裸照、簽本票被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    2023/02/24 11:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓女子和友人之間有工作糾紛，友人揪她到綽號「山雞」的周姓男子家談判，林女帶男友前往，結果被周男等人拿棍棒恐嚇，被迫簽下600萬元本票，還遭強拍裸照，林女和周男隱忍不敢聲張，直到周男被另案通緝後，才敢向警方報案求援，高市刑大循線逮人，訊後依恐嚇取財等罪送辦。

    高市刑大偵八隊指出，去年10月，林姓女子和女性友人發生工作上的糾紛，女性友人認為林女害她賠錢，要她出來聊一聊如何賠償；林女帶著男友到女性友人指定的周男家，結果兩人剛到場，就被周男等人控制行動。

    周男等人拿出棍棒和一把空氣槍，作勢要對情侶檔不利，情侶檔苦苦哀求，周男隨即拿出本票，要他們簽下一張600萬元的本票，情侶被迫簽下後，周男等人為了加買「保險」，分別再替情侶檔拍下裸照，恐嚇他們不拿600萬出來，就會在網路上散布他們的裸照。

    情侶檔被控制行動超過6小時才獲釋，但他們重獲自由後，卻一直不敢聲張，直到周男被另案通緝，落跑到台南不再向他們要債，林女才趕緊帶著男友向警方報案。

    高市刑大獲報後展開追查，循線逮捕周男和同夥3人，並查扣安毒、空氣手槍等證物；周男等人到案後對案情避重就輕，但警方在他的手機裡找情侶的數張裸照，訊後依恐嚇取財等罪送辦。

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