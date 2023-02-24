16歲小情侶私奔想獨立 攜手闖天涯才知江湖險惡

高市少年隊員警在桃園找到私奔的小情侶。（記者黃佳琳翻攝）

2023/02/24 11:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕16歲情侶檔小志（化名）和阿嬌（化名）抱怨家裡管太多，他們自認已經長大能夠獨立生活，於是相約私奔北上桃園找工作，結果老闆們都認為他們未成年不想聘雇，小情侶在桃園窩了4天一無所獲，被高市警方尋獲帶回。

警方指出，小志和阿嬌是同學，兩人交往後，彼此的父母也不反對，但仍希望他們把重心放在課業；本月12日，小志不滿家裡管太多，認為自己已經長大能獨立生活，於是他跟阿嬌商量後，兩人決定攜手闖天涯。

小志先跟桃園的網友連絡後，網友把一間套房以每月8千元租給他，小志確定好落腳處後，帶著阿嬌直接北上，等兩人到達後，網友還好心幫他們介紹工作，結果兩人去應徵，老闆們都不想聘請未成年的員工，他們四處碰壁，只能每天窩在套房裡。

此時，小情侶的家長們發現孩子不見，焦急四處找人未果，趕緊向警方報案，高市警察局少年隊發現兩人曾經出現在桃園中壢，循線沿途查訪可能出、入區域的監視器，再從查訪民眾口中得知可能落腳處，最後終於順利找到蹺家的兩人。

小志及阿嬌的父、母親得知孩子找到後，連忙趕赴警局接孩子，表示未來不會輕忽與孩子間的互動，高市少年隊也將持續協助後續輔導事宜。

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