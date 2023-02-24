無牙免煩惱！高雄老人免費裝假牙 3/1起申辦

一般老人申辦免費假牙相關訊息。（圖由高雄市衛生局提供）

2023/02/24 10:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年（2023年）高雄市老人免費裝假牙申請自3月1日起至6月30日止（經費用罄即截止受理申請），3月優先開放全口無牙的長者申請，4月1日起開放半口無牙長者申請。

衛生局指出，去年高雄市老人免費裝假牙計畫共補助2157位長輩裝置假牙，今年持續執行，協助更多有假牙需求的長者維持口腔健康。可申辦的老人條件為民國47年12月31日（含）前出生，民國99年11月26日（含）前曾設籍原高雄（縣）市，且計畫開辦期間仍在籍高雄市者。3月1日起僅提供全口無牙之長者申請（補助上下顎全口活動假牙），倘尚餘經費，4月1日起開放半口無牙之長者申請（補助上顎半口或下顎半口活動假牙）。

此外，中低收老人條件或55歲以上原住民，除補助全口或半口活動假牙外，亦可申辦部分活動假牙或每人每年最高可補助6600元的活動假牙維修。

衛生局表示，符合資格的長輩於名額截止日前，攜帶「身分證、印章、健保卡」至衛生局指定地點進行口腔篩檢，篩檢審查通過者，衛生局將寄裝置假牙證明書給長輩，並於今年11月30日前至本年度高雄市老人假牙特約院所完成假牙裝置。

篩檢地點可至高雄市政府衛生局假牙專區查詢，或於2月底至各區衛生所、區公所、里長辦公室可索取特約院所名冊及相關資訊。

中低收老人或55歲以上原住民申辦活動假牙相關資訊。（圖由高雄市衛生局提供）

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