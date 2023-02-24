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    首頁　>　高雄市

    高雄演唱會經濟集客效應發威 合作店家增加祭優惠

    鄰近高雄巨蛋的韓式料理合作店家，提供憑門票打卡送辣炒年糕或消費送調飲等優惠。（記者葛祐豪翻攝）

    鄰近高雄巨蛋的韓式料理合作店家，提供憑門票打卡送辣炒年糕或消費送調飲等優惠。（記者葛祐豪翻攝）

    2023/02/24 09:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛爾蘭經典男孩天團「西城男孩」（Westlife）26日將在高雄巨蛋開唱，高市府聯合在地店家的「加食延暢」促進演唱會經濟行動，將配合擴大參與，全市12家百貨及逾百家餐酒館、酒吧及宵夜等店家，都祭出多樣化優惠，提醒參加演唱會歌迷「票根不要丟」，就能消費享好康。

    高市經發局長廖泰翔表示，「加食延暢」鼓勵歌迷在演唱會後續攤消費，經發局規劃「高雄夜chill處」方案，號召在地餐酒館、居酒屋及宵夜等店家，提供飲品或餐點招待方案，上週起合作店家不斷增加，另也有咖啡館、鹹酥雞、燒酒雞及麻辣鍋等店家加入，提供歌迷更多元選擇。

    「高雄夜chill處」方案須持指定演唱會票根，當日或前、後一日，前往享優惠消費。經發局統計，上週首場「新好男孩」演唱會，3天下來官網頁面瀏覽量突破10萬，有餐酒店家受惠集客效應，持票根兌換優惠消費人次，佔當日來客數逾半，最高甚至近8成。

    也有鄰近高雄巨蛋的韓式料理合作店家延長營業，並提供憑門票打卡送辣炒年糕或消費送調飲等優惠，吸引歌迷在演唱會前，就先去飽餐一頓。

    業者許先生表示，難得高雄短時間內有這麼多場演唱會，考量店址鄰近巨蛋步行可到，除提供韓式炸雞，晚上也變身餐酒館，預期營業時間拉長配合優惠，演唱會商機有助營業額提升至少15至20%。

    「加食延暢」即日起持續到4月中，其中「高雄夜chill處」方案招募在地特色的居酒屋、餐酒館等餐飲店家，鼓勵業者規劃憑票贈飲品或餐點等優惠方案，吸引歌迷續攤，可洽活動官網

    參加演唱會歌迷朋友「票根不要丟」，多停留高雄消費享好康優惠。（記者葛祐豪翻攝）

    參加演唱會歌迷朋友「票根不要丟」，多停留高雄消費享好康優惠。（記者葛祐豪翻攝）

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