高雄將有第3家漢神百貨 進駐凹子底富邦聯開案

高雄將有第3家漢神百貨，進駐位於大順、博愛路口的富邦「捷運凹子底站旁商業區開發案」（如模擬圖）。 （高市府提供）

2023/02/24 08:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄將有第3家漢神百貨，進駐位於大順、博愛路口的富邦「捷運凹子底站旁商業區開發案」。

前高雄市長陳菊任內規劃並成功招商的「捷運凹子底站旁商業區招標設定地上權案」，2018年3月由富邦人壽以78億餘元得標，預計投資375億元，興建48層239.8公尺、25層148.2公尺的雙塔建築，總樓地板面積15萬4461坪，是北高雄最大單一開發案，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施。

2019年8月就傳出，富邦想找漢神集團聯手，引進漢神百貨、漢來飯店，成為北高雄商業地標。

此合作案昨晚獲得證實，今天將在漢來飯店簽約，高雄市長陳其邁、富邦董事長蔡明興、國揚創辦人侯西峰都將出席。

漢神巨蛋去年業績143億元，漢神本館127億元，分居高雄百貨前二名，還略勝夢時代的125億元，佔高雄百貨營業額近一半，且幾乎吃下高雄絕大部分精品市場。

臉書社團「高雄好過日」分析，凹子底有捷運、輕軌交匯，且附近的義享天地A、B館已佈局，加上富邦凹子底案在交通、腹地上都勝過巨蛋，未來可能成長為北高雄最大商圈，對巨蛋造成重大挑戰，如今漢神直接出手，可說先除後患。

「高雄好過日」指出，富邦凹子底案商場面積超過巨蛋，加上有三地集團「高雄海洋館」進駐、及柏文旗下「健身工廠」、「人體工房」、 「鐳射戰場」及「S klub 兒童體適能俱樂部」全部整合的旗艦館，未來商場有機會直接挑戰高雄百貨店王。

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