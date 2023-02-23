解決不友善候車環境 高市府獲50候車亭、60候車椅補助

解決高雄不友善候車環境，市府爭取到50處候車亭、60座候車椅。（記者黃良傑攝）

2023/02/23 22:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市礙於人行道遭機車亂停，又受限道路腹地不足，不少公車站牌不僅沒有候車亭，更沒有候車椅，造成老人、婦幼無奈呆立站牌下日曬雨淋，令人不捨，交通局向中央積極爭取經費，今年獲得公路總局補助50處候車亭及60座候車椅，雖杯水車薪，但持續緩解不友善候車環境，推行不佔空間的小型候車椅。

交通局統計，高雄市共有38個行政區，全市已設置973處候車亭、650座候車椅，去年一整年，新設公車候車亭40處、30座候車椅，地點鳳山醫院站、台22高楠公路靜和醫院等，較多長輩或行動不便乘客的候車處。

因應道路腹地不足及候車環境的惡劣，市府要求廠商克服工程技術，設置「溝上型」、「懸臂式」候車亭，以避免影響行人動線，「溝上型」主要設置於大順一路，以配合輕軌工程，裕誠路口站則新設懸臂式候車亭，減少等公車無遮風避雨、無椅可坐的痛苦指數。

交通局每年編列預算，並爭取中央經費補助建置候車亭，如遇無人行道的路段，或腹地空間較為不足的站點，則依用地條件評估設置懸臂式候車亭，此型式的車亭用地需求較小，一旦連候車亭都無法建置，將評估設置簡易候車椅。

高市今年持續向中央爭取，獲得公路總局公運計畫補助，預計再新建50處候車亭、60座候車椅，包括輕軌沿線大順二、三路，全部更新建置懸臂式候車亭等，避免影響行人動線，同時提升等候公車的便利性及舒適性。

解決高雄不友善候車環境，市府爭取到50處候車亭、60座候車椅。（記者黃良傑攝）

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