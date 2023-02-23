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    首頁　>　高雄市

    高雄綠園道美化最後一哩路 台鐵1個月拆圍籬助地方發展

    台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘（左）今親自南下會勘綠園道，將拆除鐵皮圍籬，委託市府代管。（記者陳文嬋攝）

    台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘（左）今親自南下會勘綠園道，將拆除鐵皮圍籬，委託市府代管。（記者陳文嬋攝）

    2023/02/23 22:26

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市綠園道是民眾休閒好去處，但鄰近鳳山火車站段以鐵皮圍起330公尺，有礙觀瞻雜草叢生，台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘今親自南下會勘與地方達成共識，力拚1個月拆除鐵皮圍籬，交由市府代為管理，綠美化最後一哩路，協助地方觀光發展。 

    高雄鐵路地下化後，市府打造綠園道成為民眾休閒好去處，其中鄰近鳳山火車站段330公尺，橫跨忠孝、鎮西兩里，是很重要的觀光景點，台鐵以鐵皮圍起有礙觀瞻，且雜草叢生孳生蚊蟲，造成環境髒亂。

    議員陳慧文今與鳳山區長石慶豐、忠孝里長蔡美雪、鎮西里長李陳金治、台鐵等單位會勘，台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘親自南下與地方溝通，地方希望台鐵能拆除圍籬，開放台鐵土地供地方使用。

    劉睿紘表示，台鐵基於公眾利益考量，與市府合作、社區共好，讓整體環境變得更好，將拆除鐵皮圍籬，力拚1個月完成，並以專案簽報方式，委託市府代為管理，中央全力協助地方建設。

    石慶豐表示，鳳山區公所將認養華山街120巷台鐵土地，開放作為人行步道使用，其餘台鐵綠地將交由養工處代為管理，將種植花草、鋪設步道等，營造美麗環境。

    蔡美雪指出，地方爭取2年，歷經多次協調，感謝台鐵願意協助地方，以及區長、議員幫忙，讓事情圓滿解決，有助於帶動地方觀光發展。

    台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘（右）今親自南下會勘，決議拆除鐵皮圍籬，委託市府代管，地方里長感謝台鐵協助發展。（記者陳文嬋攝）

    台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘（右）今親自南下會勘，決議拆除鐵皮圍籬，委託市府代管，地方里長感謝台鐵協助發展。（記者陳文嬋攝）

    台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘（右）今親自南下會勘，決議拆除鐵皮圍籬，委託市府代管，地方里長感謝台鐵協助發展。（記者陳文嬋攝）

    台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘（右）今親自南下會勘，決議拆除鐵皮圍籬，委託市府代管，地方里長感謝台鐵協助發展。（記者陳文嬋攝）

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