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    首頁　>　高雄市

    高雄騎士等紅燈突遭蜂螫 農業局：分蜂現象偶發防禦行為

    高雄市1名騎士今於前鎮區一心、凱旋路口等紅燈，突見大量蜜蜂盤旋空中，手腕還被蜜蜂螫傷。（照片來源高雄五甲人大小事）

    高雄市1名騎士今於前鎮區一心、凱旋路口等紅燈，突見大量蜜蜂盤旋空中，手腕還被蜜蜂螫傷。（照片來源高雄五甲人大小事）

    2023/02/23 19:40

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名騎士今於前鎮區一心、凱旋路口等紅燈，突見大量蜜蜂盤旋空中，手腕還被蜜蜂螫傷；農業局表示，這是自然分蜂現象，懷疑附近可能有蜂巢，蜂群遷移過程中，零星個體可能受到驚擾，做出偶發防禦行為，才會螫傷騎士，提醒民眾遠離蜂群。

    高雄市1名民眾今天下午騎車於前鎮區一心、凱旋路口等紅燈，突然發現大量蜜蜂在天空中盤旋，隨後發現手腕被蜜蜂螫傷，他好心PO臉書社團「外送員的奇聞怪事」、「高雄五甲大小事」，提醒用路人請小心。

    市府農業局表示，每年2至4月屬於自然分蜂季節，新蜂王會帶著工蜂遷移到其他地方，飛行中蜂群不會主動攻擊人，大約10至15分鐘後，工蜂會隨著蜂后離開。

    農業局指出，這是自然分蜂現象，懷疑附近可能有原有蜂巢，或是有居民養蜜蜂，蜂群壯大後自然分蜂遷移到其他地方，零星個體可能受到驚擾，做出偶發防禦行為，才會螫傷騎士。

    農業局說，去年3月岡山區也曾發生蜂后在分蜂過程中，一度停在機車上，工蜂跟者蜂后前進，蜂群聚集機車上，形成機車出現一團蜜蜂。

    農業局呼籲民眾關緊窗戶不要靠近，大約10至15分鐘後，工蜂會隨著蜂王方向穩定，請民眾不要靠近，也不要揮舞，遠離蜂群即可，若蜜蜂已集結，請儘速撥打1999專線，將由專人協助處理。

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