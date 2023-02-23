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    新台17線南段第二期用地變更審議通過 115年完工

    新台17線（紅線）路線圖。（圖由高市府提供）

    新台17線（紅線）路線圖。（圖由高市府提供）

    2023/02/23 16:33

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市都委會今天審議通過新台17線南段第二期用地變更，預計115年完成道路開闢，將可有效轉移翠華路、左楠路車流，大幅縮短行車時間。

    高市府今（23）日由副市長林欽榮主持第110次都市計畫委員會，審議通過新台17線南段工程用地第二期方案、舊左營國中變更為公園用地及台鐵高雄機廠修正方案報告、河濱商城都市更新容積率提昇研議等案。

    新台17線北起橋頭典昌路，南至左營南門圓環，全長約7公里，並以楠梓區德民路為界，分南、北兩段開闢，北段已於去年6月通車，南段路線涉及軍方營區，第一期（德民路至中海路段）預計在今年7月動工。

    林欽榮表示，因應未來楠梓產業園區台積電進駐及循環材料創新研發專區開發後，所衍生交通需求，透過新台17線開闢有效分散翠華路、左楠路交通車流。

    林欽榮指出，今天市都委會審議通過南段第二期（中海路至南門圓環段）3.1公里，以牴觸最少營區範圍，將完整保留海軍忠烈將士紀念塔、海軍大氣海洋局、海光俱樂部、南洋杉及北極殿，同時兼顧交通安全與運輸效率的原則，進行新台17線南段道路路型及寬度檢討，修正方案並經軍方同意。

    為降低對軍方營區設施的影響，中海路以北約400公尺，原50公尺寬變更為40公尺寬、中海路口至介壽路口間原40公尺寬變更為30公尺，並將私有土地剔除變更範圍，預計115年完成道路開闢。

    交通局指出，新台17線全線通車後，將可縮短援中港至左營南門圓環15分鐘旅車時間，及轉移原台17線23%交通量，左楠路、翠華路之交通尖峰時段道路服務水準，可由E~F級提升為A~D級。

    此外，今天也通過舊左營國中變更為公園用地，高市都發局長吳文彥表示，為確保北高雄生態綠廊道串聯，舊左營國中變更為公園用地，未來結合北側原公園用地，成為6公頃完整公園綠地，同時可保存既有特定紀念樹木與文化資產。

    另河濱商城為含高氯離子的海砂屋，110年10月經三大公會鑑定，建築物有危害公共安全疑慮，已完成拆除；市府於110年11月公告劃定都市更新地區，河濱商城都市更新會提出研議提高建蔽率、容積率，為支持民眾自主推動都市更新，考量本案特殊性，市都委會同意有條件調整建蔽率、容積率。

    高雄市交通局表示，新台17線南段第二期用地變更通過後，將儘速報請內政部審議，為達成115年底全線通車政策，工務局112年將先行啟動南段第二期，動支6000萬的經費進行規劃設計，等內政部都委會審議都計變更通過後，市府將即向中央內政部營建署申請15億元經費挹注工程開闢。

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