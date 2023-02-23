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    首頁　>　高雄市

    東京八王子東高校訪問雄中 參訪校園歷史建物、搭船遊高雄港

    日本八王子東高校15位學生在2位老師的帶領下今到雄中訪問。（圖由雄中提供）

    日本八王子東高校15位學生在2位老師的帶領下今到雄中訪問。（圖由雄中提供）

    2023/02/23 15:42

    〔記者方志賢／高雄報導〕日本八王子市為高市姊妹市，八王子東高校也是雄中的姊妹校，睽違近3年的疫情干擾，今年回復實體交流，八王子東高校15位學生在2位老師的帶領下，今到雄中訪問，歡迎會相互介紹學校特色外，還安排參觀校園歷史建物、高雄郵政博物館以及搭船遊高雄港，一起認識高雄港都。

    兩校的交流活動是由雄中的學生大使團安排設計，老師退居幕後，讓學生安排、執行，活動除了歡迎會讓八王子東高校同學介紹學校特色外，還安排參觀雄中校園歷史建築群和學校環境的導覽、雙語數學課程、參訪高雄郵政博物館，下午安排高雄港的遊船導覽，一起認識高雄港都，晚上到高雄知名的泉成汕頭火鍋和六合夜市。

    今天參與歡迎會還有雄中校友總會的理事長劉仁義、段志憲醫師和張弘董事長，雄中和八王子東高校的姊妹校關係是由日本校友會榮譽會長河野昭先生和段志憲醫師、張弘董事長的協助所建立。

    雄中和日本有深厚的關係，前5任校長都是日籍校長，也引入大正年間自由開放的校風，疫情解封之後，雄中已經有3隊學生前往日本姊妹校訪問，目前也規畫科學班學生將於5月前往東京大學，並由東京大學安排兩天的STEM課程，5月17日回訪姊妹校八王子東高校，深化兩校的友誼，並認識日本的文化與科學發展。

    兩校學生一起解答日本大學入學考題。（圖由雄中提供）

    兩校學生一起解答日本大學入學考題。（圖由雄中提供）

    兩校互贈紀念品。（圖由雄中提供）

    兩校互贈紀念品。（圖由雄中提供）

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