高雄版交通月票吃到飽方案出爐！市區399元、南高屏全區999元

高雄版月票吃飽方案出爐。（記者王榮祥翻攝）

2023/02/23 14:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院會今拍板「中央促進公共運輸使用方案」。高雄市長陳其邁今下午隨即公布高雄版月票吃到飽方案，市區通勤399元、預計4月上路，南高屏全區999元、預計7月啟動，未來單人每年減碳累積達6公噸，再送1個月免費搭車。

陳其邁下午率交通局長張淑娟、副局長劉建邦，詳細說明高雄大眾運輸月票吃到飽方案，共有五大主軸，包括減輕通勤負擔、公車加速電動化、公車路線捷運化、城鄉票價一致化、減碳達標高雄再回饋。

他說明，原本高雄市區公車每段12元、公路客運（原高雄縣）每公里26元，未達成城鄉票價一致，未來使用月票者將統一收費，不分市區或原縣區，市區吃到飽月票每人每月399元，可搭市區公車、公路客運、公共腳踏車、捷運跟輕軌、渡輪等運具，預計4月上路。

另針對台南、高雄、屏東全區提出999元月票方案，可跨區使用各種大眾運輸工具，預計7月上路。

陳其邁偕同張淑娟、劉建邦指出，高雄月票吃到飽方案前5年每年估算需自籌10億元，第6年後可降為3億到4億元，主要是前5年部分經費用在添購電動公車，預計從現在的200多輛增加到900輛，公車路線也會由240增加到280條。

此外，針對司機人數不足部分，可望爭取中央經費協助讓司機加薪8千元，提高司機投入大眾運輸意願。

陳其邁今臨時召開說明會，說明高雄版月票方案。（記者王榮祥攝）

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