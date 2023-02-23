課業、運動都一級棒 雄女林宇婕學測滿級分立志學醫

雄女學生林宇婕（右）課業、運動都一級棒，導師鄭祐任（左）稱讚她聰明又腳踏實地。（記者方志賢攝）

2023/02/23 14:54

〔記者方志賢／高雄報導〕大學學測成績今公布，高雄女中自然組學生林宇婕，國文、英文、數學甲、數學乙、自然都拿到15滿級分外，靠著自學的社會也考14級分，高一念電資班，原本想朝人工智慧領域發展，後來發現比起面對機器，她更喜愛面對人，高二轉醫藥衛生學群，並立志當醫生。

林宇婕在雄女三年都當班長，班排第一，校排也前一、二名，母親是國小老師，父親從事行銷工作，導師也是數學老師鄭祐任表示，宇婕聰明又腳踏實地，上課認真，手抄筆記工整，不僅課業成績優異，在桌球、羽球等球類運動也很出色。

林宇婕表示，考試除了實力外，也需要靠運氣，這次學測自己有努力，也很幸運，覺得很開心。她高一念電資班，當時覺得人工智慧是未來趨勢，以前也覺得當醫師常要面對生老病死，加上國小時外公罹癌，常跟著母親跑醫院很辛苦。

林宇婕說，小時候看過一本繪本「花婆婆」，其主旨是「為世界做一件美麗的事」，從小也有相同志向，高二轉醫藥衛生學群，她認為當醫師能對社會有貢獻，也能完成夢想。

林宇婕表示，自己讀書很重視效率，傾向把讀書時間分段落，當專注力不夠時，她會暫時休息，等精神恢復再繼續唸。另外上課會很專心，盡全力吸收。

不僅成績優異，林宇婕也是運動健將，她說小時學過羽球及游泳，後來高二羽球班際賽，跟著同學一起拿下第三名，她認為長跑可以紓壓，也常利用時間慢跑，高一、高三參加愛河路跑也都得名。

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