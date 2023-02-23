高市伍厝自辦重劃協調會氣氛火爆 市府鬆口研擬剔除不同意地主

高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區部分地主不願參加重劃，今天再度展開陳抗。（記者洪臣宏攝）

2023/02/23 12:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區因部分地主反對紛擾8年，市府去年9月間核准實施市地重劃，再度挑動敏感神經，陳抗迭起。高市府今天邀地主、重劃會面對面溝通協調，地主情緒激昂、砲聲隆隆，高市地政局決議請重劃會研擬剔除不同意地主，化解火爆氣氛。

高市地政局原定今天起在大寮區地政事務所舉辦四場協調會，但高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區自救會多數成員及其他自辦重劃區居民聞訊聚集，他們拿著「停止掠奪家園」、「護祖產、保家園」等牌誌，先在場外高呼口號表達反對立場。

政大地政系教授徐世榮到場聲援，他指出，現行自辦市地重劃只要透過相對多數決，就可以掠奪相對少數的財產權、生存權及基本人權，這是多數暴力，不是民主政治，而且牴觸了憲法；他批政府圈地讓人民無路可逃，再授權給重劃會掠奪相對少數的土地，是威權時代作法。

協調會上逐一唱名地主讓他們表達重劃意願，全部都回「不同意」，地主們發言情緒激動，他們說家族已經在當地生活了好幾世代，突遭侵門踏戶強行重劃，並質疑一直都不同意，家園外為何最近出現鑑界標誌？擔心市政府與重劃會合謀強行拆除家園，逕行分配土地，痛批猶如俄國侵略烏克蘭土地，民主國家不會這樣做。

主持會議的高市地政局副局長張文欽見群情激憤，一再強調以照顧弱勢為優先，同時尊重地主意願，將請重劃會研擬剔除不同意的地主，大家才悻悻然離去。

重劃會主席吳鉛凡澄清，完全依高市府指示依法重劃，目前尚未完成程序，也沒任何動工動作，至於是否剔除不願參加地主，他僅說看都市計畫，目前無法說明。重劃會副總鍾國寧進一步說明，能否剔除要看地形，他舉例剔除位在道路上土地，電力管線、排水側溝如何施作？他說，如果土地是邊邊角角、不影響，可以剔除。

地主與重劃會面對面協調，氣氛火爆。（記者洪臣宏攝）

地主群情激憤，還得由同一立場居民安撫情緒。（記者洪臣宏攝）

重劃會主席吳鉛凡親自出席協調會。（記者洪臣宏攝）

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