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    船舶工人摔傷休養竟酒駕趴趴走 認出救過他的員警求情不成

    高雄船舶工人摔傷休養竟酒駕趴趴走，認出救過他的員警求情不成，被依現行犯送辦。（民眾提供）

    高雄船舶工人摔傷休養竟酒駕趴趴走，認出救過他的員警求情不成，被依現行犯送辦。（民眾提供）

    2023/02/23 11:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄59歲的林姓男子3年前曾酒駕，遭判有期徒刑3個月，得易科罰金卻不知悔改，他在家喝了鹿茸酒後，獨自騎機車外出覓食，因未戴安全帽遭警方攔查，員警發現林男渾身酒氣，經施測後酒測值逾0.55，林男哀求警方原諒，還向支援員警拜託幫忙說情，警方不為所動，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

    鼓山分局今天表示，旗津分駐所警員王鴻堯前日深夜巡經旗津區旗津三路時，發現林男騎乘機車未戴安全帽，趨前攔查時聞到林男渾身酒味，林男起初精神恍惚地稱沒有喝酒，在酒精感知器呈現酒精反應後，又改口坦承喝了2瓶鹿茸酒，因感到肚子餓又不想打擾家人，才騎機車外出買東西吃。

    經實施酒精測試果然超標，林男改求情攻勢，立即向員警求饒，希望能獲原諒，但施測員警不為所動，他又將目光投向前來支援的蔡姓員警，恰巧蔡姓員警曾在林男摔傷時，適時出現救過他，林男以為蔡警是他的救星，便央求他幫忙向同事說情，蔡姓員警回應必須依法行政。

    據了解，林男原本擔任船舶維修工作，數月前在自家不慎摔傷，就是蔡姓員警到場協助就醫，至今仍在休養階段，卻還酒駕被逮酒駕超標時見蔡姓員警在場，希望能夠幫忙說情，蔡員僅允諾會盡快移送，強調依法辦理。

    分局長陳奕良呼籲，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕行為，並針對易肇事地點、路段、時段加強各類違規的取締工作。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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