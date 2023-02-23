為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    公婆存養老金在媳婦帳戶 翻臉後錢全領光：「那是你們送我的」

    蘇姓女子將公婆借名登記的帳戶裡的錢領光，被法官依侵占罪判刑6月。（法新社資料照）

    蘇姓女子將公婆借名登記的帳戶裡的錢領光，被法官依侵占罪判刑6月。（法新社資料照）

    2023/02/23 11:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓老夫妻14年前歡喜替兒子辦婚禮，小倆口婚後甜蜜生活，周姓夫妻見兒媳的保單規劃不足，存了200萬到她帳戶，一方面扣繳新辦的保費，另方面當成自己養老金，結果兒、媳婚姻生變，媳婦蘇女竟把銀行裡的159萬轉走，被法官依侵占罪判刑6月，得易科罰金。

    判決指出，周男和妻子蘇女於2008年結婚，兩人婚後，周男的爸媽檢視蘇女的保險規劃，發現仍有不足的地方，公婆為了疼惜媳婦，存了200萬元到兒媳的位於高雄銀行帳戶，一方面用來扣繳新辦的保費，另方面也希望自己年老後，這筆錢可以讓媳婦照顧他們就醫、坐車等開支。

    不過，兒子和媳婦的婚姻在2018年觸礁，兩人離婚後，公婆多次要求蘇女把帳戶裡剩餘的錢歸還，但蘇女卻認為「那是你們送我的錢」，不但拒還，還把錢全部轉至另個帳戶，公婆見辛苦存下的養老金被蘇女拿光，氣得報警提告。

    高雄地院審理時，蘇女坦承把錢領走，但強調那些錢是公婆贈與，自己本來就有合法的使用權；但法官根據相關資料，發現這筆錢雖然存在蘇女名下的銀行帳戶，但帳戶從申設開始是用公公的生日當作密碼，後續管理也都是婆婆在使用，因此認定是借名登記的帳戶，而蘇女未經同意就把錢轉走，已構成侵占罪，依法判她徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前銓敘部長朱武獻訴離被妻拒絕 法院判准離婚
    2023/02/20 11:12

    前銓敘部長朱武獻訴離被妻拒絕 法院判准離婚
    現代版「山頂洞人」？高雄男拿走別人iPad被逮 「山洞住家」曝光
    2023/02/03 10:16

    現代版「山頂洞人」？高雄男拿走別人iPad被逮 「山洞住家」曝光

    永續大葉 創生未來 大葉師徒制打造跨域整合力
    竊捷運鄰座遺落皮夾樂呵呵數錢 侵占1500元吃上官司最重罰10倍
    2023/01/28 10:22

    竊捷運鄰座遺落皮夾樂呵呵數錢 侵占1500元吃上官司最重罰10倍
    撿到信用卡大肆小額盜刷 男謊稱代友購物被戳穿謊言
    2022/12/31 13:42

    撿到信用卡大肆小額盜刷 男謊稱代友購物被戳穿謊言
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播