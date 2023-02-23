公婆存養老金在媳婦帳戶 翻臉後錢全領光：「那是你們送我的」

蘇姓女子將公婆借名登記的帳戶裡的錢領光，被法官依侵占罪判刑6月。（法新社資料照）

2023/02/23 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓老夫妻14年前歡喜替兒子辦婚禮，小倆口婚後甜蜜生活，周姓夫妻見兒媳的保單規劃不足，存了200萬到她帳戶，一方面扣繳新辦的保費，另方面當成自己養老金，結果兒、媳婚姻生變，媳婦蘇女竟把銀行裡的159萬轉走，被法官依侵占罪判刑6月，得易科罰金。

判決指出，周男和妻子蘇女於2008年結婚，兩人婚後，周男的爸媽檢視蘇女的保險規劃，發現仍有不足的地方，公婆為了疼惜媳婦，存了200萬元到兒媳的位於高雄銀行帳戶，一方面用來扣繳新辦的保費，另方面也希望自己年老後，這筆錢可以讓媳婦照顧他們就醫、坐車等開支。

不過，兒子和媳婦的婚姻在2018年觸礁，兩人離婚後，公婆多次要求蘇女把帳戶裡剩餘的錢歸還，但蘇女卻認為「那是你們送我的錢」，不但拒還，還把錢全部轉至另個帳戶，公婆見辛苦存下的養老金被蘇女拿光，氣得報警提告。

高雄地院審理時，蘇女坦承把錢領走，但強調那些錢是公婆贈與，自己本來就有合法的使用權；但法官根據相關資料，發現這筆錢雖然存在蘇女名下的銀行帳戶，但帳戶從申設開始是用公公的生日當作密碼，後續管理也都是婆婆在使用，因此認定是借名登記的帳戶，而蘇女未經同意就把錢轉走，已構成侵占罪，依法判她徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

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