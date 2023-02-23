從馬路中搬到美術館豪宅旁 高雄大順路9棵雨豆樹因「軌」得福

大順路9棵雨豆樹從馬路中間搬到美術館特區豪宅旁邊，享受遼闊綠地空間。（記者王榮祥攝）

2023/02/23 09:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大順路段206棵雨豆樹群中的9棵，因為輕軌施工被迫遷移，結果卻是從馬路中間搬到美術館豪宅旁邊，還擁有遼闊草皮與大片森林，在美術館運動的民眾得知這些「大樹」來自輕軌路段，笑說真的是因「軌」得福！

高雄輕軌C20至C24站於去年10月通車後，輕軌成圓持續向東推進、進入大順路（博愛路至中正路）段，約計5.4公里，共有7座車站，全段圍籬架設於今年1月13日完成，目標設定今年11月中旬完工。

大順路段除了人車較其他輕軌路段多，206棵雨豆樹形成的綠色隧道，更是高雄城區指標景象，市府對此相當重視，徵求專業意見，後依據高雄市樹木修剪諮詢委員會討論後核定，206棵雨豆樹絕大多數須就地保留與軌道共存，僅准予移植9棵。

捷運局從今年1月中旬開始啟動雨豆樹遷移作業，為避免影響交通跟沿線住戶，採夜間遷移方式，到今天（凌晨）陸續協助6棵雨豆樹搬到美術館北側草皮，預計整個搬遷計畫到三月中旬完畢。

捷運局說明，因為樹體較大，除了現場作業須謹慎，搬遷過程更要避免打擾沿線住戶，所以不會接續進行，而是每隔幾天才移植1棵，每次少則4小時、多則6小時，整個施工相當繁複，搬遷過程都委請專家與護樹團體協助指導，確保雨豆樹順利到新家。

在美術館運動的民眾注意到北側草皮出現好幾棵大樹，好奇打探才知道來自輕軌路段，形容這些樹是從馬路中間搬到豪宅旁邊，遠離塵囂且擁有大片綠色空間，真的是因「軌」得福，也很期待雨豆樹早日恢復茂盛枝葉，天氣熱時剛好可躲在下面。

高市副市長林欽榮則看好輕軌大順路段，完工後可望承襲美術館路段龍貓隧道的成功經驗，由壯闊的雨豆樹群營造出更具特色的輕軌綠廊。

大順路9棵雨豆樹陸續遷移到美術館草皮，目前已完成6棵，還有3棵也挖好樹穴。（記者王榮祥攝）

高市副市長林欽榮非常關切輕軌大順路段雨豆樹群，日前到現地會勘。（記者王榮祥翻攝）

大順路雨豆樹搬到美術館草皮，與豪宅當鄰居。（記者王榮祥攝）

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